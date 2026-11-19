Đường Cổ Linh hướng từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và hướng cầu Chương Dương thời gian qua thường xuyên ùn tắc - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngày 19-11, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo số 1701 chấp thuận phương án điều chỉnh rào chắn, tổ chức giao thông trên đường Cổ Linh, đoạn đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (phường Long Biên), để phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (giai đoạn 1).

Theo phương án được chấp thuận, tại đoạn từ ngõ 206 Cổ Linh đến ngõ 216 Cổ Linh, dài khoảng 260m, đơn vị thi công sẽ rào chắn cố định các làn đường sát vỉa hè ở cả hai bên đường Cổ Linh.

Việc rào chắn nhằm phục vụ thi công hạng mục xén vỉa hè, mở rộng mặt đường Cổ Linh, chuẩn bị cho công tác thi công giai đoạn 2 của dự án.

Đối với đoạn từ ngõ 33 Cổ Linh đến ngõ 541 Cổ Linh, phương án rào chắn di động tiếp tục được thực hiện theo thông báo số 1599 ngày 28-10-2026 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Các nội dung tổ chức giao thông khác giữ nguyên theo thông báo này.

Thời gian thực hiện phương án điều chỉnh rào chắn từ ngày 20-11 đến hết ngày 30-1-2027.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án hạ tầng phường Long Biên và đơn vị thi công xây dựng phương án thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc tại khu vực triển khai dự án.

Đồng thời, các đơn vị phải hoàn thiện phương án rào chắn tại khu vực nút giao 541 Bát Khối theo biên bản kiểm tra hiện trường ngày 18-11 giữa đại diện Sở Xây dựng, Công an thành phố và các bên liên quan, làm cơ sở ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông giai đoạn 2 của dự án.

Tại khu vực thi công, đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ hàng rào chắn, dây phản quang, hệ thống biển báo và ba lớp cảnh báo trước khu vực rào chắn để hướng dẫn người dân tham gia giao thông.

Cụ thể, các biển cảnh báo phải được bố trí cách phạm vi thi công 200m, 100m và 50m, kết hợp biển giới hạn tốc độ tối đa cho phép, chóp nón, đèn cảnh báo và dây phản quang.

Đơn vị thi công phải bố trí nhân lực hướng dẫn, phân luồng giao thông tại khu vực thi công và từ xa, đồng thời cử đầu mối liên lạc để phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương xử lý kịp thời khi xảy ra ùn tắc.

Đáng chú ý, các phương tiện phục vụ thi công chỉ được phép ra ngoài phạm vi rào chắn từ 22h hôm trước đến trước 5h sáng hôm sau.

Trước 5h sáng, toàn bộ phương tiện thi công phải di chuyển về nơi tập kết, không được dừng, đỗ trong phạm vi thi công gây ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu trong các dịp lễ, Tết, những ngày diễn ra lễ hội tại khu vực thi công hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị liên quan phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, bố trí các chốt hướng dẫn giao thông và kịp thời xử lý tình trạng ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt qua khu vực thi công.