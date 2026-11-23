Ông Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi), giám đốc công ty được các y bác sĩ điều trị trước đó - Ảnh: H.M.

Chiều 23-11, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà đã tử vong vào lúc 16h50 cùng ngày.

Do vết thương nặng, sau gần một tuần được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng ông Cường đã không qua khỏi.

Trước đó ngày 18-11, theo Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Nguyễn Mạnh Cường được Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Nai chuyển lên tuyến trên, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp không ổn định.

Qua chẩn đoán ông Cường có vết thương sọ não, có dị tật cản quang vùng thái dương phải và tiên lượng xấu…

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp nhận ông Cường trong tình trạng vết thương sọ não do hỏa khí, dập não bán cầu phải…

Vì vậy, các bác sĩ đã chuyển ông Cường lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, chiều 18-11, Công an Đồng Nai chính thức thông tin vụ bắn ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà tại phòng làm việc.

Theo Công an TP Đồng Nai, chiều 17-11, tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, ông Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi) đã "sử dụng súng bắn vào đầu ông Nguyễn Mạnh Cường là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai".

Hậu quả ông Cường bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn (ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, TP Đồng Nai), dùng súng bắn vào đầu tự tử. Người dân phát hiện, đưa Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tại đây, Tuấn tử vong.

Cơ quan Công an thu giữ 8 viên đạn, 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó ngày 17-11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, TP Đồng Nai đã tiếp nhận cấp cứu ông Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà, trong tình trạng bị bắn vào đầu, hôn mê sâu.

Theo lời của nhân chứng đưa nạn nhân cấp cứu, khoảng 14h30 cùng ngày nhân viên đã nghe một tiếng nổ tại phòng làm việc của Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường.

Khi nhân viên chạy vào thì thấy ông Cường nằm bất tỉnh. Máu chảy từ vùng đầu nạn nhân. Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ đánh giá ông Cường bị vỡ sọ thái dương phải… nghi do hỏa khí. Ông Cường trong tình trạng nguy kịch được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an cũng đã đưa ông Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi) đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, chảy máu ở vùng đầu.

Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận ông Tuấn bị vết thương xuyên sọ vùng đỉnh chẩm phải, nghi do hỏa khí. Sau nhiều giờ cấp cứu, tối 17-11, ông Nguyễn Thanh Tuấn đã tử vong.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan truyền thông Ngày 18-11, UBND TP Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Công an TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ dùng súng bắn người xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, thuộc xã Định Quán. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, đã gửi lời thăm hỏi đến gia đình, thân nhân người bị hại. Ông Út cũng giao Công an TP Đồng Nai chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và công an địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, UBND xã Định Quán cùng các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng liên quan vụ việc nổ súng. Đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, tránh gây hoang mang trong dư luận…