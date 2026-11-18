Ông Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà được các bác sĩ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: HÀ MI

Ngày 18-11, UBND TP Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Công an TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ dùng súng bắn người xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, thuộc xã Định Quán.

Cụ thể, thay mặt UBND thành phố, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân nhân người bị hại.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cũng giao Công an TP Đồng Nai chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và công an địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, UBND xã Định Quán cùng các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng liên quan vụ việc nổ súng.

Đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai còn giao UBND xã Định Quán tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình người bị hại; chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời nắm thông tin, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND thành phố.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17-11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, TP Đồng Nai đã tiếp nhận cấp cứu ông Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà, trong tình trạng bị bắn vào đầu, hôn mê sâu.

Theo lời của nhân chứng đưa nạn nhân cấp cứu, khoảng 14h30 cùng ngày nhân viên đã nghe một tiếng nổ tại phòng làm việc của Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường.

Khi nhân viên chạy vào thì thấy ông Cường nằm bất tỉnh. Máu chảy từ vùng đầu nạn nhân.

Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ đánh giá ông Cường bị vỡ sọ thái dương phải… nghi do hỏa khí. Hiện ông Cường trong tình trạng nguy kịch và đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an cũng đã đưa ông Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi, còn gọi là Tuấn Út số chuyên làm gỗ - PV) đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, chảy máu ở vùng đầu.

Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận ông Tuấn bị vết thương xuyên sọ vùng đỉnh chẩm phải nghi do hỏa khí.

Sau nhiều giờ cấp cứu, tối 17-11, ông Nguyễn Thanh Tuấn đã tử vong.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai thành lập từ năm 1975 (có trụ sở tại ấp Hòa Trung, xã Định Quán) là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Công ty là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và kinh doanh gỗ.