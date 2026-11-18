Ông Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi), giám đốc công ty, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: H.M.

Công an Đồng Nai xác định hung thủ sau khi bắn vào đầu giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà rồi tự sát

Chiều 18-11, Công an Đồng Nai chính thức thông tin vụ bắn ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà tại phòng làm việc.

Theo Công an TP Đồng Nai, chiều 17-11, tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, ông Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi) đã " sử dụng súng bắn vào đầu ông Nguyễn Mạnh Cường là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai".



Hậu quả ông Cường bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá "Bửu Sơn" thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, TP Đồng Nai sử dụng súng bắn vào đầu tự tử thì được người dân phát hiện đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán rồi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì tử vong.

Cơ quan Công an thu giữ 8 viên đạn, 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Bước đầu, công an xác định "về bản chất đây là vụ việc lâm tặc tấn công lãnh đạo cơ quan chức năng".

Sức khoẻ giám đốc bị bắn hiện ra sao?

Liên quan vụ bắn người tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà ở Đồng Nai, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nạn nhân là ông Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi), Giám đốc công ty, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, theo Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Nguyễn Mạnh Cường được Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Nai chuyển lên tuyến trên, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp không ổn định.

Qua chẩn đoán ông Cường có vết thương sọ não, có dị tật cản quan vùng thái dương phải và tiên lượng xấu…

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp nhận ông Cường trong tình trạng vết thương sọ não do hỏa khí, dập não bán cầu phải…

Vì vậy, các bác sĩ đã chuyển ông Cường lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, chiều 17-11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, TP Đồng Nai đã tiếp nhận cấp cứu ông Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà, trong tình trạng bị bắn vào đầu, hôn mê sâu.

Theo lời của nhân chứng đưa nạn nhân cấp cứu, khoảng 14h30 cùng ngày nhân viên đã nghe một tiếng nổ tại phòng làm việc của Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường.

Khi nhân viên chạy vào thì thấy ông Cường nằm bất tỉnh. Máu chảy từ vùng đầu nạn nhân.

Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ đánh giá ông Cường bị vỡ sọ thái dương phải… nghi do hỏa khí. Ông Cường trong tình trạng nguy kịch được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an cũng đã đưa ông Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi) đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, chảy máu ở vùng đầu.

Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận ông Tuấn bị vết thương xuyên sọ vùng đỉnh chẩm phải nghi do hỏa khí.

Sau nhiều giờ cấp cứu, tối 17-11, ông Nguyễn Thanh Tuấn đã tử vong.

Cùng ngày, Công an TP Đồng Nai thông tin ban đầu với cơ quan báo chí đang tập trung điều tra và sẽ sớm có thông tin chính thống gửi các cơ quan báo chí.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan truyền thông Ngày 18-11, UBND TP Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Công an TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ dùng súng bắn người xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, thuộc xã Định Quán. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân nhân người bị hại. Ông Út cũng giao Công an TP Đồng Nai chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và công an địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, UBND xã Định Quán cùng các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng liên quan vụ việc nổ súng. Đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, tránh gây hoang mang trong dư luận…