Giải mã sức khỏe sinh lý: Đừng vội đổ lỗi cho đĩa thức ăn hay tin vào 'ăn gì bổ nấy'

Chuyên gia chia sẻ thức ăn chỉ đóng vai trò một nốt nhạc rất nhỏ liên quan "chuyện ấy" - Ảnh minh họa

Người ăn chay thì lo do thiếu đạm, người ăn uống kiêng khem sợ thiếu chất, thậm chí nhiều người sa đà vào quan niệm ăn gì bổ nấy, lùng mua được ngẩu pín, rượu bìm bịp, ngâm tẩm đủ thứ đồ độc lạ với hy vọng lấy lại phong độ.

Nhưng dưới góc nhìn y khoa, đó là những quan niệm thiếu khoa học. Chuyện chăn gối là tấm gương phản chiếu toàn diện của cả thể chất và tinh thần, đĩa thức ăn hay đĩa đồ nhậu chỉ đóng vai trò là một nốt nhạc rất nhỏ, hoàn toàn không thể quyết định tất cả.

Muốn hiểu đúng, chúng ta phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh, nơi cái đầu và hệ thần kinh mới là vị "nhạc trưởng" tối cao.

Sự thật về quan niệm "ăn gì bổ nấy"

Từ xưa, dân gian hay truyền tai nhau câu "ăn gì bổ nấy", cứ yếu ở đâu là bồi bổ ở đó bằng thịt động vật tương ứng, ngâm rượu các loại con vật quý hiếm. Khoa học đã chứng minh đây là một sự ngộ nhận lớn.

Khi chúng ta ăn vào, dạ dày và ruột sẽ tiêu hóa thức ăn thành các chất dinh dưỡng cơ bản (như axit amin, đường, vitamin) rồi mới đưa đi nuôi cơ thể, chứ miếng "ngẩu pín" hay thịt động vật không bao giờ tự động chạy thẳng đến cơ quan sinh lý để làm cho nó khỏe lên được.

Hơn thế nữa, việc lạm dụng các loại rượu ngâm động vật hay đồ bổ không rõ nguồn gốc còn dễ làm gánh nặng cho gan, thận, tăng mỡ máu và làm hại ngược lại tim mạch. Sức khỏe sinh lý không thể mua được bằng một vài món ăn độc lạ!

Bộ não và hệ thần kinh: "Trung tâm điều phối" tình dục chính yếu

Thực tế, bộ não mới chính là cơ quan tình dục lớn nhất của con người.

Ham muốn khởi phát từ đầu: Mọi cảm xúc không bắt đầu từ dạ dày mà xuất phát từ vỏ não. Khi não bộ tiếp nhận tín hiệu, nó sẽ kích hoạt các chất dẫn truyền thần kinh tạo sự hưng phấn và kết nối.

Căng thẳng là "kẻ thù số một": Khi áp lực công việc, lo âu đè nặng, hệ thần kinh giao cảm (cơ chế "chiến hay chạy") sẽ kích hoạt, cơ thể tiết ra chất stress làm mạch máu co lại, triệt tiêu ngay lập tức mọi ham muốn. Lúc này, dù có ăn uống tẩm bổ cỡ nào cũng bằng thừa.

Trục chỉ huy bị tê liệt: Mọi mệnh lệnh để cơ thể sản xuất nội tiết tố đều đi từ não bộ xuống. Nếu hệ thần kinh suy nhược, mọi "mệnh lệnh" đều bị đình trệ.

Các trụ cột quyết định "phong độ" ngoài chuyện ăn uống

Bên cạnh cái đầu và hệ thần kinh, sinh lý mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào 3 yếu tố cốt lõi sau:

Giấc ngủ: Ngủ sâu là lúc cơ thể tự tái tạo nội tiết tố nam/nữ. Thức khuya, thiếu ngủ mạn tính sẽ làm kiệt quệ năng lượng nhanh nhất.

Mạch máu khỏe mạnh: Khả năng sinh lý đòi hỏi hệ thống mạch máu phải thông thoáng, đàn hồi. Hút thuốc lá, lười vận động hay béo phì làm xơ vữa mạch máu, gây cản trở tuần hoàn tự nhiên.

Tuổi tác và tâm lý: Theo thời gian, hormone suy giảm là quy luật sinh học bình thường. Thêm vào đó, những lo âu, giận hờn, bất hòa trong gia đình chính là "sát thủ thầm lặng" bóp nghẹt cảm xúc.

Đi dạo, giải tỏa căng thẳng là một trong số bí quyết giữ gìn phong độ - Ảnh minh họa

Bốn bí quyết đơn giản, dễ làm theo để giữ gìn phong độ

Để duy trì sức khỏe bền vững mà không phải tốn tiền mua thuốc độc lạ hay lo lắng thái quá, anh em và bà con hãy thực hiện những việc cực kỳ bình dân sau mỗi ngày:

1. Ngủ đủ và đúng giờ: Cố gắng ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, hạn chế thức khuya để đồng hồ sinh học và nội tiết ổn định tự nhiên.

2. Giải tỏa căng thẳng: Mỗi ngày dành ra 10-15 phút đi dạo, hít thở sâu, nghe nhạc hoặc tập thể thao để xoa dịu hệ thần kinh, đẩy lùi stress.

3 .Vận động đều đặn: Chăm chỉ đi bộ nhanh, bơi lội hoặc tập thể dục nhẹ nhàng. Vận động giúp máu huyết lưu thông toàn thân, kích thích sinh lý tốt hơn mọi loại thực phẩm chức năng.

4. Sống điều độ, tâm lý cởi mở: Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và luôn giữ tinh thần thoải mái, vun đắp tình cảm hòa hợp với bạn đời.

Tóm lại, sức khỏe sinh lý không đo đếm bằng những món ăn đắt tiền, những bài thuốc truyền miệng hay sự thay đổi cực đoan của thực đơn. Gặp trục trặc là lúc cơ thể nhắc nhở chúng ta cần sống chậm lại, ngủ ngon hơn, bớt căng thẳng và chăm sóc hệ thần kinh. Sự thấu hiểu và lối sống điều độ mới chính là chiếc chìa khóa vàng bền vững nhất.