Trà thảo mộc mang lại lợi ích sức khỏe như thế nào?

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn cách pha trà gừng, đường nâu phòng cảm lạnh, trị ho hiệu quả - Ảnh: BVCC

Người ta cũng thường chọn trái cây, hoa, lá đem phơi, chế biến thành trà, trong đó những loại trà sau là đáng chú ý và hay được sử dụng:

Trà xanh

Được xem là một trong những loại trà lành mạnh nhất, trà xanh có quy trình chế biến độc đáo. Lá trà được thu hoạch nhanh chóng rồi đem chế biến để ngăn chặn quá trình oxy hóa, nhờ đó vẫn giữ được màu xanh tự nhiên cùng các thành phần dinh dưỡng dồi dào.

Quy trình này đảm bảo trà xanh giữ được hàm lượng cao các catechin, hợp chất tự nhiên thuộc nhóm flavonoid, có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nói chung.

Những lợi ích đó bao gồm hỗ trợ giảm cân, tăng cường chức năng não bộ và cải thiện sức khỏe tim mạch...

Trà đen

Trà đen nổi bật với hương vị đậm đà cũng là một loại trà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Là loại trà đã được oxy hóa hoàn toàn, trà đen trải qua quá trình lên men lâu hơn so với trà xanh, điều này tạo nên hương vị đặc trưng và hàm lượng caffeine cao hơn, khiến trà đen có nồng độ các hợp chất flavonoid cao hơn.

Những chất chống oxy hóa mạnh mẽ này góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch thông qua việc giúp duy trì mức cholesterol mức hợp lý, cải thiện sức khỏe đường ruột và ổn định huyết áp.

Trà hoa cúc

Được làm từ hoa cúc khô, là loại trà thảo mộc phổ biến có tác dụng làm mát cơ thể. Trà hoa cúc giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, ngăn ngừa lão hóa sớm và làm đẹp da.

Hoa cúc còn được biết đến với khả năng cải thiện chất lượng giấc ngủ nhờ chứa apigenin, chất chống oxy hóa có khả năng liên kết với các thụ thể nhất định trong não, giúp giảm lo âu và thúc đẩy giấc ngủ. Với đặc tính nhẹ nhàng và dễ chịu, đây là loại đồ uống phù hợp để thư giãn và kiểm soát căng thẳng.

Trà bạc hà

Trà bạc hà cũng là trà thảo mộc phổ biến, pha chế từ lá của cây bạc hà. Với hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, trà bạc hà giúp hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời làm giảm tình trạng co thắt cơ và khó chịu ở dạ dày.

Ngoài ra, vì không chứa caffeine, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn cắt giảm lượng caffeine nạp vào cơ thể mà vẫn có thể thưởng thức loại thức uống thơm ngon, dễ chịu.

Trà ô long

Trà ô long là loại trà truyền thống của Trung Quốc. Quy trình chế biến độc đáo của loại trà này bao gồm việc làm héo lá trà bằng cách phơi nắng, sau đó để trà trải qua quá trình oxy hóa trước khi được cuộn và xoắn lại.

Phương pháp chế biến này giúp giữ lại các đặc tính chống oxy hóa cùng hàm lượng khoáng chất. Cả hai yếu tố này đều giúp giảm viêm, tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Trà bồ công anh

Là loại trà được pha chế từ rễ và lá của cây bồ công anh, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Các hợp chất này có thể hỗ trợ sức khỏe gan, kích thích tiêu hóa và giảm viêm.

Trà bồ công anh còn có đặc tính lợi tiểu, giúp đào thải độc tố và tăng cường sức khỏe thận.

Trà gừng được dùng nhiều trong mùa đông - Ảnh minh họa

Trà gừng

Loại trà có hương vị cay nồng đặc trưng cùng hương thơm dễ chịu, được pha chế từ rễ cây gừng.

Loại trà này rất giàu các chất chống oxy hóa và những hợp chất có hoạt tính sinh học như gingerol, vốn mang lại hiệu quả kháng viêm và chống oxy hóa. Những tác động này giúp làm dịu cảm giác khó chịu ở hệ tiêu hóa, giảm cảm giác buồn nôn.

Bác sĩ hướng dẫn pha trà gừng đường nâu phòng cảm lạnh và ho trong mùa đông Mỗi khi trời trở lạnh, khoa y học cổ truyền Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận rất nhiều người bệnh đến khám vì ho, sổ mũi, đau đầu, ớn lạnh sau khi đi mưa, nhiễm gió lạnh hoặc làm việc trong phòng điều hòa lâu. Bác sĩ hướng dẫn cách pha trà như sau: - Nguyên liệu: Gừng tươi: Khoảng 20-30g (nên dùng gừng già); Đường nâu lượng vừa phải (không quá ngọt); Nước: 1 bát to. - Cách làm: Gừng rửa sạch, thái sợi hoặc đập dập. Đun gừng với nước khoảng 10 phút. Khi nước có mùi thơm cay ấm thì cho đường nâu vào, đun nhỏ lửa thêm vài phút. Uống khi còn nóng. - Cách uống: Uống từng ngụm nhỏ. Sau khi uống nên giữ ấm, nghỉ ngơi. Có thể đắp chăn cho ra mồ hôi nhẹ là đủ. ⚠️ Không để ra mồ hôi quá nhiều. - Liều dùng: Ngày 1-2 lần, dùng 2-3 ngày là đủ, không nên dùng kéo dài. Trường hợp KHÔNG nên dùng: Không nên uống trà gừng đường nâu nếu có các biểu hiện sau: Sốt cao, đau họng nhiều; Đờm vàng, đặc; Khát nước, miệng khô, táo bón do đây là những biểu hiện của cảm nóng (phong nhiệt), nếu dùng gừng sẽ làm bệnh nặng hơn. Ngoài ra cần thận trọng: Người hay nóng trong, âm hư, hay bốc hỏa; Người mắc đái tháo đường (do đường nâu làm tăng đường huyết). - Lời khuyên từ bác sĩ Trà gừng đường nâu không phải là thuốc đặc trị, càng không thay thế việc đi khám khi bệnh nặng. Nhưng nếu biết dùng đúng người - đúng thời điểm - đúng cách, đây là một biện pháp chăm sóc sức khỏe rất hữu ích, đã được ông cha ta sử dụng từ lâu. Trong mùa đông, đôi khi chỉ cần một bát trà gừng đường nâu ấm đúng lúc cũng có thể giúp cơ thể vượt qua cơn nhiễm lạnh ban đầu, tránh để bệnh tiến triển nặng hơn.