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Giải mã năng lực nguy hiểm nhất của Moro trong Dragon Ball Super 2

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Không chỉ hấp thụ sinh lực để hồi phục, Moro còn có thể chiếm đoạt năng lực của đối thủ sau khi hấp thụ Android Seven-Three. Đây được xem là sức mạnh nguy hiểm nhất của nhân vật phản diện trong Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super 2: Giải mã năng lực nguy hiểm nhất của Moro - Ảnh 1.

Moro là phản diện chính trong Galactic Patrol Prisoner Arc của Dragon Ball Super - Ảnh: FandomWire

Trong phần truyện Galactic Patrol Prisoner, Moro được biết đến với biệt danh Kẻ ăn hành tinh nhờ khả năng hút cạn năng lượng sống của sinh vật và cả một hành tinh. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn còn đáng sợ hơn khi có thể sao chép năng lực của những chiến binh đối đầu trong Dragon Ball Super.

Moro có thể hút cạn năng lượng của cả hành tinh

Năng lực nguy hiểm nhất của Moro là hấp thụ năng lượng. Thay vì phải trực tiếp tấn công đối thủ, hắn có thể hút sinh lực từ cơ thể sinh vật, thậm chí rút cạn năng lượng của cả một hành tinh.

Khi muốn hấp thụ lượng năng lượng lớn, Moro tập trung sinh lực của toàn bộ sinh vật trên hành tinh thành một quả cầu rồi nuốt chửng. Hắn từng phá hủy hệ sao Iragi và gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt trên 320 hành tinh trước khi bị giam giữ. Nguồn năng lượng tích lũy cũng giúp Moro sống sót qua 10 triệu năm trong ngục tù.

Dragon Ball Super 2: Giải mã năng lực nguy hiểm nhất của Moro - Ảnh 2.

Moro sở hữu khả năng hấp thụ năng lượng và sao chép sức mạnh của các chiến binh trong Dragon Ball Super - Ảnh: Shueisha

Trong trận chiến tại New Namek, Moro âm thầm hút năng lượng của Vegeta ngay cả khi đối thủ đang chiếm ưu thế. Càng hấp thụ nhiều, cơ thể lão phù thủy càng trẻ hóa, trở lại hình dạng một chiến binh cơ bắp.

Tuy nhiên, năng lực này vẫn có giới hạn. Moro sẽ ngừng hấp thụ khi đã no, đồng thời có thể bị khắc chế bởi những đối thủ sở hữu tốc độ và kỹ thuật phù hợp. Goku từng dùng Ultra Instinct Sign để né các đòn hút năng lượng, trong khi Vegeta sử dụng Forced Spirit Fission để tách lượng năng lượng Moro đã chiếm đoạt, khiến hắn trở lại hình dạng già yếu.

Hấp thụ Seven-Three giúp Moro sao chép sức mạnh đối thủ

Sau khi bị Vegeta đánh bại và mất phần lớn năng lượng, Moro tìm đến con tàu của mình, giết Shimorekka rồi hấp thụ Android Seven-Three. Nhân vật này vốn có khả năng lưu trữ bản sao năng lực của đối thủ, nhưng chỉ giới hạn ở ba người và mỗi lần sao chép kéo dài 30 phút.

Sau khi hấp thụ Seven-Three, Moro có thể sao chép năng lực của bất kỳ ai bằng cách chạm vào vùng cổ đối phương mà không còn bị giới hạn về số lượng hay thời gian sử dụng.

Hắn nhanh chóng tận dụng sức mạnh mới để sao chép năng lực của Vegeta, sau đó dùng chính đòn Big Bang Attack của đối thủ để tấn công. 

Dragon Ball Super 2: Giải mã năng lực nguy hiểm nhất của Moro - Ảnh 3.

Khả năng hấp thụ năng lượng khiến Moro trở thành một trong những đối thủ nguy hiểm của Goku và Vegeta - Ảnh: Shueisha

Moro còn sử dụng Galick Beam hạ gục Android 17 và 18, đồng thời sao chép Forced Spirit Fission. Hắn thậm chí dùng Special Beam Cannon của Piccolo để tấn công chính chủ nhân chiêu thức.

Các viên ngọc xuất hiện trên trán và lòng bàn tay Moro trở thành điểm yếu của năng lực sao chép. Merus đã phá hủy ba viên ngọc, khiến khả năng này bị phong ấn. Tuy nhiên, trước đó Moro đã kịp sao chép sức mạnh của Merus. 

Dragon Ball Super 2: Giải mã năng lực nguy hiểm nhất của Moro - Ảnh 4.

Moro có thể hút cạn năng lượng sống của sinh vật và cả một hành tinh - Ảnh: Shueisha

Khi hấp thụ được năng lực của thiên thần này, cơ thể hắn chuyển sang màu trắng, trở nên đồ sộ và sở hữu Ultra Instinct, đủ sức đối đầu với Goku ở trạng thái Perfected Ultra Instinct.

Không thể kiểm soát lượng sức mạnh quá lớn, cơ thể Moro dần biến dạng. Hắn hợp nhất với Trái Đất và tiếp tục hút năng lượng hành tinh, cuối cùng mất kiểm soát. 

Goku sau đó sử dụng nguồn năng lượng thần thánh từ Vegeta để phá hủy viên ngọc trên trán Moro bằng một cú đấm. Dragon Ball Super: The Galactic Patrol (Dragon Ball Super 2) sẽ chuyển thể phần truyện Galactic Patrol Prisoner Arc, đưa Moro lên màn ảnh anime. Phim dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027.

Giải mã năng lực nguy hiểm nhất của Moro trong Dragon Ball Super 2 - Ảnh 5.5 chiến binh mạnh nhất Đội tuần tra ngân hà trong Dragon Ball Super 2

Dragon Ball Super: The Galactic Patrol sẽ tiếp nối câu chuyện của anime Dragon Ball Super, với Goku, Vegeta cùng Đội tuần tra ngân hà đối đầu Moro và các thế lực mới.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Dragon Ball Super 2 Moro The Galactic Patrol dragon ball super Goku

    Dòng sự kiện: Thế giới anime

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