Giá vàng trong nước phục hồi nhưng chênh lệch mua - bán vẫn neo ở mức cao - Ảnh: THANH HIỆP

Kết phiên giao dịch tuần qua, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tại SJC cũng được niêm yết ở mức 130,8 triệu đồng/lượng mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng tăng giá, người mua vẫn lỗ tiền triệu

Sau tuần giảm giá trước đó, thị trường vàng trong nước đã có sự phục hồi. Tính chung tuần này, giá vàng miếng SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.



Trong khi đó giá vàng nhẫn tại SJC tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đáng chú ý, từ ngày 20-11 đến nay, SJC vẫn duy trì chênh lệch giá mua - bán vàng miếng ở mức 5 triệu đồng/lượng, cao hơn 2 triệu đồng/lượng so với mức trước đó.

Khoảng cách giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC cũng neo ở mức cao, dao động 5-6 triệu đồng/lượng trong những ngày qua.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong 10 phiên vừa qua - Dữ liệu: TTO

Chẳng hạn, người mua một lượng vàng miếng SJC vào cuối tuần trước với giá 133,5 triệu đồng, dù giá vàng đã tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng trong tuần qua, vẫn chịu lỗ 2,5 triệu đồng nếu bán ra sáng nay.

Với mức chênh lệch này, người mua một lượng vàng miếng SJC sáng nay sẽ lỗ ngay 5 triệu đồng nếu bán lại cho doanh nghiệp.

Vàng thế giới bật tăng hơn 220 USD/ounce từ đáy

Cập nhật lúc 8h sáng 28-11, giá vàng thế giới giao ngay khép tuần giao dịch ở mức 3.653,98 USD/ounce, tăng 85,34 USD/ounce, tương đương 2,39% trong 24 giờ qua.

Sau khi mất khoảng 350 USD/ounce trong tuần trước, giá vàng thế giới tiếp tục trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với biên độ lên tới hơn 260 USD/ounce.

Ngay trong những phiên giao dịch đầu tuần, lực mua bắt đáy đã đưa giá kim loại quý phục hồi lên sát mốc 3.690 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị gián đoạn khi áp lực bán quay trở lại.

Trong phiên giao dịch ngày 25-11, giá vàng có thời điểm lao xuống 3.426,35 USD/ounce, mức thấp nhất trong 15 tháng.

Giá vàng tăng 227 USD từ mức đáy trong tuần qua - Dữ liệu: TradingView

Những dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo cùng áp lực lạm phát dai dẳng đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất, qua đó gây sức ép lên giá kim loại quý.

Tuy nhiên diễn biến thị trường đã thay đổi trong hai phiên cuối tuần. Theo Reuters, lực mua bắt đáy cùng với việc những lo ngại liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tạm thời hạ nhiệt đã hỗ trợ giá vàng phục hồi.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới có thời điểm vượt mốc 3.680 USD/ounce trước khi thu hẹp đà tăng.

So với mức thấp nhất ghi nhận giữa tuần, giá vàng thế giới đã phục hồi hơn 227 USD/ounce, tương đương 6,6%.

Tính chung cả tuần, kim loại quý lấy lại hơn 114 USD/ounce, tương đương 3,2%. Dù vậy, mức phục hồi này mới bù đắp được khoảng một phần ba mức giảm của tuần trước.

Quy đổi theo tỉ giá bán USD tại ngân hàng, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 114,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn giá bán vàng miếng SJC khoảng 21,3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng trở lại Giá bạc thế giới khép lại tuần giao dịch ở mức 43,7 USD/ounce, tăng hơn 3 USD/ounce, tương đương 7,5% so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,37 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra ở mức 1,575 triệu đồng/lượng, mua vào 1,523 triệu đồng/lượng. Tại Sacombank-SBJ, giá bạc bán ra là 1,62 triệu đồng/lượng, mua vào 1,572 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,595 triệu đồng/lượng, mua vào 1,547 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY.

