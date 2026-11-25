Nhiều loại rau xanh "hạ nhiệt" so với khoảng tháng 10 - Ảnh: THY NHUNG

Ghi nhận tại chợ Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) cho thấy, sau giai đoạn tăng cao, giá nhiều mặt hàng rau xanh, củ quả đã đồng loạt hạ nhiệt đáng kể. Đáng chú ý nhất là mặt hàng hành lá liên tục biến động giá chỉ trong vài ngày.

Giá nhiều loại rau giảm mạnh

Cụ thể, hôm nay (ngày 25-11), giá hành hương đã giảm mạnh 10.000 đồng, xuống còn 30.000 đồng/bó, tương đương mức giảm 25%. Trước đó, vào thứ Bảy (ngày 21-11), hành lá tại sạp được bán với giá 40.000 đồng/bó.

Giá hành lá giảm mỗi ngày - Ảnh: THY NHUNG

Không chỉ riêng hành lá, khảo sát các khay rau củ bày bán cùng sạp cho thấy mặt bằng giá rau ăn lá hôm nay cũng mềm hơn hẳn so với cuối tuần trước.

Các loại rau phổ biến phục vụ bữa cơm hằng ngày như rau dền, rau ngót hôm nay chỉ còn 8.000 đồng/bó; cải ngọt, rau lang, mồng tơi đồng giá 10.000 đồng/bó. Trong khi đó, vào ngày 21-11, các loại rau ăn lá như mồng tơi, rau dền được bán theo ký với mức 12.000 đồng/bó, cải thìa và cải bẹ xanh ở mức 15.000 đồng/bó, cải thảo 15.000 đồng/kg, xà lách từ 12.000 - 18.000 đồng/kg.

Riêng mặt hàng rau muống hôm nay có giá 13.000 đồng/bó. Ngược lại với các loại rau ở trên, giá mướp hương hôm nay nhích nhẹ lên mức 15.000 đồng/kg, trước đó có giá 12.000 đồng/kg. Đối với dưa leo sạp chia thành hai mức giá tùy kích cỡ, chất lượng, loại thường ở mức 8.000 đồng/kg và loại tuyển chọn có giá 13.000 đồng/kg.

Tương tự như vậy tại chợ Xóm Mới (phường An Hội Đông), giá ngò rí cũng giảm xuống còn 30.000 đồng/kg. Hành lá 40.000 - 60.000 đồng/kg. Xà lách giảm còn 25.000 - 35.000 đồng/kg. Bầu, bí, dưa leo giảm một nửa xuống mức 15.000 - 20.000 đồng/kg. Cà chua Đà Lạt giảm còn khoảng 35.000 đồng/kg và cà chua thường còn 25.000 đồng/kg.

Hay khu vực chợ Tân Sơn Nhất (phường Hạnh Thông) có giá cải ngọt và cải bẹ xanh giảm xuống còn 23.000 - 25.000 đồng/kg; xà lách và rau diếp cá cũng hạ nhiệt xuống mức 25.000 đồng/kg.

Hành lá vào mùa, tăng nguồn cung

Theo các tiểu thương, do nguồn cung rau gia vị nhạy cảm với thời tiết nên giá hành lá thường xuyên thay đổi từng ngày, nay hàng về dồi dào hơn nên giá lập tức hạ nhiệt.

"Nhờ thời tiết cuối tháng 11 nắng ráo, thuận lợi cho vùng trồng thu hoạch nên nguồn cung cải thiện rõ rệt, kéo mặt bằng giá rau hạ nhiệt nhanh chóng sau đợt tăng hồi tháng 10", một tiểu thương chia sẻ.

Ông Nguyễn Lam Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thảo Nguyên (Đà Lạt), cho biết các nguyên nhân chính khiến giá rau xanh, đặc biệt là hành lá giảm mạnh là do thời tiết thuận lợi và vào mùa thu hoạch hành lá.

Theo ông Sơn, so với năm trước cũng như giai đoạn mưa nhiều (cách đây khoảng 1 tháng), thời tiết gần đây ít mưa và không có bão. Điều này giúp cây trồng phát triển tốt, không bị hư hại.

Các loại rau tại Đà Lạt được trồng đều đặn quanh năm và thời điểm hiện tại đang bắt đầu vào vụ thu hoạch chính của hành lá và khoai. Nguồn cung hành ra thị trường dồi dào khiến giá giảm sâu.

"Khi thời tiết nắng ráo thuận lợi, sản lượng rau thu hoạch tăng lên đáng kể, khắc phục tình trạng sụt giảm một nửa sản lượng như lúc mưa nhiều, nhà vườn vẫn đảm bảo được doanh thu, không bị ảnh hưởng nhiều", ông Sơn chia sẻ.