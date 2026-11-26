Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phục vụ bữa trưa cho binh sĩ tại căn cứ không quân Wright-Patterson ngày 25-11 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, ngày 25-11, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đệ nhị phu nhân Usha Vance và bốn con đã đến thăm căn cứ không quân Wright-Patterson ở bang Ohio.

Tại đây, vợ chồng ông và Ewan (9 tuổi), Vivek (6 tuổi), Mirabel (4 tuổi) và Alec (4 tháng tuổi) đã phục vụ các món ăn dịp Lễ Tạ ơn rồi ngồi dùng bữa trưa cùng các quân nhân. Theo ông Vance, đây là "cơ hội tuyệt vời" để trò chuyện cởi mở với những người đang tại ngũ.

Căn cứ Wright-Patterson nằm ở phía tây nam bang Ohio, cách nhà ông Vance ở Cincinnati khoảng 97km.

Tại quầy thức ăn, ông Vance hỏi các quân nhân đến từ bang nào, rồi mời họ chọn gà tây quay, sườn bò nướng hoặc giăm bông đút lò. Sau đó, ông chuyển đĩa cho con trai Ewan để cậu bé múc các món ăn kèm như khoai lang, đậu que, bánh mì ngô, ngô trộn và khoai tây nghiền.

"Ewan, chú này là người Ohio, con có muốn hỏi gì không?", ông Vance nói với con trai, người mà ông gọi là một cổ động viên nhiệt thành của thể thao Ohio.

Trong lúc đó, bà Usha Vance bế bé Alec và trò chuyện với những người đang xếp hàng, còn bé Mirabel đứng bên cạnh.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng hai con trai Vivek và Ewan phục vụ bữa trưa cho binh sĩ - Ảnh: AP

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi đoàn nghị sĩ bang Ohio đề nghị chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt Học viện Không gian Mỹ gần căn cứ Wright-Patterson.

Trả lời báo giới sau bữa ăn, ông Vance cho biết Florida và Texas cũng nằm trong số "nhiều lựa chọn tốt", đồng thời khẳng định chuyến thăm không liên quan đến việc chọn địa điểm học viện.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết gia đình sẽ ở lại Ohio vài ngày để làm những điều "hầu hết người Mỹ sẽ làm" trong dịp lễ: gặp gỡ mọi người, ăn thật nhiều và "hy vọng không uống quá nhiều".