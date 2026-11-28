Nguyễn Minh Thứ, người nhận vơ đất người khác lấy 250 triệu đặt cọc, dùng AI làm giả 'sổ đỏ' gửi Zalo cho người mua xem - Ảnh: Viện Kiểm sát

Ngày 28-11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cho biết Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Thứ (33 tuổi, trú phường Bình Kiến, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Thứ tự giới thiệu mình là cán bộ Công an để tạo lòng tin cho một bị hại.

Từ tháng 5 đến 6-2026, Thứ tự nhận một thửa đất của người khác tại khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến là đất của gia đình, đang làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng.

Sau đó thanh niên này nhận của bị hại tổng cộng 250 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất để chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Đến hạn chuyển nhượng, để kéo dài thời gian, Thứ tải ảnh một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mạng, dùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT chỉnh sửa thành thửa đất đứng tên vợ chồng bị hại rồi gửi qua Zalo cho bị hại xem.

Bên cạnh đó, Thứ còn dùng ChatGPT chỉnh sửa ảnh số dư tài khoản, ghép ảnh bản thân mặc trang phục Công an, Quân đội để giả danh.

Theo Viện kiểm sát, thủ đoạn lợi dụng AI để làm giả giấy tờ, hình ảnh, giả danh cơ quan chức năng ngày càng tinh vi, dễ khiến người dân mất cảnh giác.

Viện Kiểm sát khu vực 11 khuyến cáo người dân không tin vào ảnh chụp giấy tờ, ảnh số dư, biên lai chuyển khoản gửi qua mạng xã hội.

Khi mua bán, đặt cọc nhà đất cần xem bản gốc giấy chứng nhận, kiểm tra tại Văn phòng đăng ký đất đai và công chứng hợp đồng.