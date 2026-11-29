Trứng vịt bày bán tại chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Giá trứng vịt tại các chợ miền Tây giảm còn 20.000-22.000 đồng/chục do nguồn cung tăng; trong khi mận hồng MST vẫn được bán đến 150.000 đồng/kg.

Trứng vịt 20.000 đồng/chục

Hiện nay ở các chợ miền Tây, trứng vịt bày bán từ 20.000 - 22.000 đồng/chục, trứng gà ta 30.000 đồng/chục.

Theo tiểu thương, giá trứng vịt hiện nay đang ở mức thấp, người bán phải phân loại trứng để bán mức giá phù hợp, vừa để khách dễ mua, vừa có lời.

Hiện giá trứng vịt bán lẻ mức 20.000 đồng - 22.000 đồng/chục, giảm khoảng 1.700 đồng/chục so với tuần trước; giá trứng gà mức 30.000 đồng/chục, giảm khoảng 2.000 đồng/chục.

Bà Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương bán trứng gà vịt, chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hiện giá trứng thấp hơn so với cùng kỳ, do nguồn cung từ trứng vịt đồng đang nhiều. Hy vọng giá trứng sẽ tăng trở lại vào dịp Tết để người nuôi vịt và người bán đều vui.

Ở miền Tây, mùa vịt chạy đồng bắt đầu từ tháng 7 đến sau Tết nguyên Đán. Sau mỗi vụ thu hoạch lúa, người nuôi vịt thả đàn trên những cánh đồng, vịt tự tìm ăn lúa, tôm, tép, ốc... và nguồn thức ăn tự nhiên khách.

Người nuôi tranh thủ đưa vịt di chuyển từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, vừa tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, vừa giảm chi phí chăn nuôi. Đối với những đàn vịt chuyên lấy trứng, việc chạy đồng còn giúp vịt vận động, tìm kiếm thức ăn và duy trì sức đẻ, chất lượng trứng tốt.

Bên cạnh đó, giá trứng vịt và chi phí gia tăng thêm thức ăn làm ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập.

Mận hồng MST có giá đến 150.000 đồng/kg

Mận hồng MST luôn có giá bán cao - Ảnh: CA LINH

Thị trường trái cây những ngày cuối tháng 11 ghi nhận một số giống mận đặc sản có giá bán khá cao. Trong đó, mận hồng MST được các cửa hàng kinh doanh trái cây giới thiệu với giá từ 112.000 - 150.000 đồng/kg, tùy nơi bán.

Theo ghi nhận, mận hồng MST được rao bán trên mạng xã hội dao động từ 112.000 - 150.000 đồng/kg. Đây là giống mận được nhiều người tiêu dùng chú ý nhờ hình thức bắt mắt và chất lượng trái.

Mận hồng MST có màu sắc thay đổi theo độ chín. Khi còn nhỏ, trái có màu hồng nhạt, đến khi chín chuyển sang màu đỏ đậm. Trái có kích thước lớn, thịt giòn, ráo nước và vị ngọt đặc trưng. Trung bình mỗi kg có khoảng 4-5 trái.

Khi mới xuất hiện trên thị trường vào cuối năm 2023, mận hồng MST từng được bán với giá hơn 200.000 đồng/kg. Hiện nay, giá bán đã giảm so với thời điểm mới ra mắt, tuy nhiên vẫn thuộc nhóm trái cây có giá khá cao trên thị trường.

Bên cạnh mận hồng MST, mận xanh đường cũng được nhiều cửa hàng trái cây kinh doanh. Loại mận này hiện có giá từ 120.000 - 150.000 đồng/kg, tùy theo kích cỡ trái.

Theo các cửa hàng, mức giá giữa các loại mận có sự chênh lệch theo, kích thước, chất lượng. Những loại mận có hình thức đẹp, trái lớn, chất lượng thịt giòn ngọt thường được bán giá cao hơn.

Cây tùng thơm mini vào mùa, giá từ 110.000 đồng/chậu

Tùng thơm bắt đầu được người tiêu dùng chọn mua để trang trí Noel, giá từ 110.000 đồng/chậu - Ảnh: HẢI KIM

Thị trường trang trí Giáng sinh bắt đầu sôi động với nhiều loại cây xanh có kích thước nhỏ, trong đó tùng thơm mini được nhiều người lựa chọn để trang trí bàn làm việc, góc nhà hoặc thay thế cây thông Noel truyền thống.

Ghi nhận trên thị trường TP.HCM, tùng thơm Loại cao khoảng 40cm được bán với giá 130.000 đồng/cây, loại cao 80cm có giá từ 230.000 đồng/cây trở lên. Riêng tùng thơm mini dáng tháp, phù hợp để bàn hoặc trang trí không gian nhỏ, có giá khoảng 110.000 đồng/chậu đối với loại nhỏ và khoảng 150.000 đồng/chậu với kích thước lớn hơn.

Một số cửa hàng còn nhận trang trí thêm đèn LED để tăng không khí Giáng sinh. Chi phí phụ thuộc vào loại đèn và cách trang trí, được tính riêng ngoài giá cây.

Tùng thơm mini có dáng hình tháp, lá kim xanh, khi vò hoặc vuốt nhẹ có thể tỏa mùi tinh dầu dịu nhẹ, thường được mô tả là hương chanh. Nhờ kích thước gọn, hình dáng gần giống cây thông thu nhỏ và có thể sử dụng sau mùa lễ hội, loại cây này trở thành một lựa chọn trang trí Noel bên cạnh các sản phẩm thông nhân tạo.

Theo nhà kinh doanh, chất lượng cây hiện trên thị trường không đồng đều. Một số cây không giữ được mùi hương rõ như kỳ vọng. Người mua cũng cần lưu ý tùng thơm là giống cây ưa sáng, dù thường được dùng để trang trí trong nhà. Để cây duy trì màu xanh và sức sống, nên đặt gần cửa sổ có ánh sáng hoặc cho cây tiếp xúc với nắng nhẹ khoảng 2-3 giờ mỗi ngày.

Bên cạnh tùng thơm, thị trường Noel năm nay còn có các loại cành thông nhập khẩu, phục vụ nhu cầu trang trí nhà cửa, làm vòng nguyệt quế và tiểu cảnh Giáng sinh.