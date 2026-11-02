FWD Việt Nam và Vietcombank cùng tiếp sức học sinh đến trường

FWD Việt Nam cùng các chi nhánh Ngân hàng Vietcombank đã triển khai chuỗi hoạt động “Vạn dặm gắn kết - Trao gửi yêu thương” tại sáu tỉnh thành trên cả nước - Ảnh: FWD

Hỗ trợ học tập tại sáu địa phương

Trong hơn một tháng triển khai, chương trình đã đến Phú Thọ, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Nai và TP.HCM. Các hoạt động được thực hiện theo nhu cầu của từng địa phương, tập trung vào trao học bổng, quà tặng học tập và bổ sung thiết bị cho nhà trường.

Giáo dục được lựa chọn là trọng tâm của chương trình bởi đây là lĩnh vực có khả năng tạo ra những tác động bền vững cho cộng đồng. Một sự hỗ trợ đúng thời điểm có thể giúp học sinh tiếp tục việc học, trong khi việc trang bị thiết bị học tập góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức và công nghệ cho nhiều thế hệ học sinh.

Với định hướng đó, mỗi hoạt động đều được xây dựng dựa trên nhu cầu cụ thể của từng địa phương, từ hỗ trợ học bổng, quà tặng học tập đến trang bị cơ sở vật chất cho nhà trường. Dù có quy mô khác nhau, các hoạt động đều hướng đến mục tiêu chung là tạo thêm điều kiện để học sinh, sinh viên phát triển năng lực và theo đuổi những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Những bộ máy tính được trao tặng nhằm góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh tại Trường Tiểu học Hương Cần - phân hiệu Yên Lương - Ảnh: FW

Tại Phú Thọ, những bộ máy tính được trao tặng đã bổ sung thiết bị học tập cho điểm trường còn hạn chế về cơ sở vật chất, giúp học sinh có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ. Ở Tuyên Quang, những phần học bổng được gửi đến các em học sinh vùng cao đang điều trị bệnh, mang theo sự động viên khi năm học mới bắt đầu.

Tại Lâm Đồng, Quảng Ngãi và TP.HCM, chương trình tập trung vào các suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những cố gắng của các em trên hành trình chinh phục tri thức.

Trong khi đó, tại Đồng Nai, hoạt động dành cho học sinh dịp Trung thu mang đến không khí vui tươi, giúp các em có thêm những trải nghiệm đáng nhớ bên cạnh những phần quà hỗ trợ học tập.

Các suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những cố gắng của các em trên hành trình chinh phục tri thức - Ảnh: FW

Chia sẻ về chương trình, cô Đinh Thị Huệ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà (Quảng Ngãi), cho biết các suất học bổng và phần quà có ý nghĩa thiết thực với học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sự hỗ trợ này vừa góp phần cải thiện điều kiện học tập, vừa động viên các em tiếp tục nỗ lực.

Bên cạnh hỗ trợ học sinh, chương trình còn tạo cơ hội để cán bộ nhân viên FWD Việt Nam và các chi nhánh Vietcombank cùng tham gia hoạt động tại địa phương, gặp gỡ nhà trường, học sinh và tìm hiểu nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Chương trình mang niềm vui Trung thu đến với các em nhỏ tại xã Mã Đà, Đồng Nai thông qua những phần quà thiết thực và hoạt động ý nghĩa - Ảnh: FW

Chuỗi hoạt động "Vạn dặm gắn kết - Trao gửi yêu thương" còn là cơ hội kết nối giữa đội ngũ FWD Việt Nam và các chi nhánh Vietcombank địa phương.

Theo đơn vị tổ chức, sự phối hợp giữa FWD Việt Nam và các chi nhánh Vietcombank giúp hoạt động được triển khai phù hợp với từng địa bàn, hướng đến đúng nhóm thụ hưởng. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường kết nối thông qua các hoạt động cộng đồng, bên cạnh quan hệ hợp tác trong kinh doanh.

Chuỗi hoạt động “Vạn dặm gắn kết - Trao gửi yêu thương” còn là cơ hội kết nối giữa đội ngũ FWD Việt Nam và các chi nhánh Vietcombank địa phương - Ảnh: FW