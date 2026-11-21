Sáng 21-11, FUTA Bus Lines ra mắt xe giường nằm thuần điện tại Bến xe Miền Tây - Ảnh: DNCC

Đây là lần đầu tiên dòng xe khách giường nằm chạy hoàn toàn bằng điện do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, sản xuất được đưa vào khai thác trên các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

100 xe giường nằm thuần điện đầu tiên

Theo công bố của doanh nghiệp, 100 xe KIMLONG99-EV phiên bản 34 giường được phân bổ hoạt động trên 3 tuyến gồm TPHCM - Đà Lạt, TPHCM - Cần Thơ và TPHCM - Trà Ôn (Vĩnh Long).

Xe được trang bị động cơ điện kết hợp hệ thống pin BYD dung lượng 357 kWh, cho quãng đường di chuyển hơn 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ truyền động thuần điện giúp phương tiện vận hành êm ái, giảm tiếng ồn và không phát thải trực tiếp khí thải từ ống xả trong quá trình hoạt động.

Đại diện FUTA Bus Lines cho biết, xe được sạc đầy trước khi xuất bến, bảo đảm đủ năng lượng hoàn thành hành trình mà không phải dừng giữa đường để sạc. Giá vé ngày thường dự kiến giữ nguyên như xe sử dụng nhiên liệu diesel; riêng dịp lễ, Tết có thể điều chỉnh theo chính sách chung của doanh nghiệp.

Để bảo đảm hoạt động khai thác liên tục, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống trạm sạc tại các đầu tuyến và một số vị trí dọc hành trình. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành, đồng thời tạo điều kiện để phương tiện thuần điện hoạt động ổn định trên các tuyến đường dài.

Đại diện Ban lãnh đạo FUTA Bus Lines cho biết, việc đưa 100 xe giường nằm thuần điện vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và phát triển của doanh nghiệp. Chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở đầu tư phương tiện hiện đại mà còn đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ về công nghệ, hạ tầng và phương thức vận hành.

Việc đưa 100 xe điện vào khai thác vận tải hành khách liên tỉnh hướng đến chuyển đổi xanh của ngành vận tải - Ảnh: DNCC

Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor cho biết, KIMLONG99-EV là dòng xe khách giường nằm thuần điện được doanh nghiệp giới thiệu đầu năm 2026, nghiên cứu và sản xuất tại Khu công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Motor Huế. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm lên 90% vào cuối năm nay.

Theo ông Ánh, với kinh nghiệm khai thác vận tải hành khách và hệ thống vận hành chuyên nghiệp của công ty, dòng xe KIMLONG99-EV được kỳ vọng mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái, thân thiện với môi trường.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor - Ảnh: DNCC

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái FUTA Group, đặc biệt là FUTA EV Power trong phát triển hạ tầng sạc, sẽ góp phần bảo đảm điều kiện vận hành đồng bộ, thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện.

Sau khi có khoảng 1.500 xe buýt thuần điện hoạt động tại TPHCM và Đà Nẵng, Kim Long Motor dự kiến tiếp tục bàn giao 400 xe buýt điện trong thời gian tới để phục vụ vận tải hành khách công cộng tại TP Cần Thơ và Đà Lạt.

Nâng tầm trải nghiệm hành khách, kiến tạo giao thông xanh

Tại sự kiện, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho rằng, việc đưa xe giường nằm thuần điện vào khai thác trên các tuyến liên tỉnh là bước tiến đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi phương tiện của ngành vận tải hành khách.

Khác với xe buýt hoạt động trong phạm vi đô thị, xe khách đường dài phải đáp ứng yêu cầu khắt khe về cự ly di chuyển, thời gian quay vòng, tần suất khai thác và khả năng vận hành liên tục. Đặc biệt đem lại những tiện ích mới cho hành khách về chất lượng, giá cả…

Vì vậy, hiệu quả của mô hình không chỉ phụ thuộc vào công nghệ phương tiện mà còn gắn với năng lực tổ chức vận hành và khả năng đáp ứng của hạ tầng sạc.

Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là cơ sở để mở rộng ứng dụng phương tiện năng lượng sạch trong vận tải liên tỉnh, góp phần giảm phát thải, tiếng ồn và thúc đẩy giao thông xanh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM đề nghị doanh nghiệp xây dựng lịch trình và phương án sạc phù hợp; thường xuyên kiểm tra tình trạng pin, hệ thống điện, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, doanh nghiệp cần chuẩn bị phương án xử lý sự cố và định kỳ đánh giá hiệu quả khai thác để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện mô hình vận hành.