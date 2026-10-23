‘Bộ não’ kiểm soát an toàn hơn 5.000 xe Phương Trang

Trung tâm Giám sát Chất lượng dịch vụ & Camera GPS của FUTA Group đi vào hoạt động từ năm 2019 - Ảnh: Đạt Phan

Giám sát quy mô lớn, vận hành liên tục 24/7

Đại diện trung tâm cho biết, đơn vị hiện quản lý và giám sát hơn 5.000 phương tiện được trang bị camera cùng thiết bị giám sát hành trình (bao gồm xe tuyến cố định, xe buýt nội đô, xe trung chuyển và xe tải vận chuyển hàng hóa).

Ngoài ra, trung tâm còn kết nối và giám sát hơn 417 văn phòng trực thuộc Khối Vận tải - FUTA Group trên toàn quốc.

Để duy trì hoạt động thông suốt, Trung tâm bố trí 80 nhân sự, hoạt động liên tục 24/7. Trong mỗi ca, luôn có từ 13-16 nhân sự thực hiện giám sát camera trực tuyến (realtime) trên xe.

Bên trong Trung tâm Giám sát Chất lượng Dịch vụ & Camera GPS: 24/7 dõi theo từng hành trình - Thực hiện: Ngân Giang - Quang Vinh - Trần Huỳnh - Vũ Bảo

Bình quân, cứ mỗi nhân sự theo dõi khoảng 18 xe cùng lúc, tương đương 36 camera, trọng tâm là camera khu vực buồng lái và camera hành trình để kiểm soát các dấu hiệu có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông (sử dụng điện thoại, lấn làn, vượt ẩu, đi sai làn đường và dừng, đỗ không đúng quy định trên cao tốc).

Nhân sự luân phiên chuyển đổi phương tiện trên máy tính sau khoảng 5 phút theo dõi nhằm mở rộng phạm vi quan sát và duy trì hiệu quả giám sát.

Các nhân sự còn lại thực hiện ghi nhận, xác minh và xử lý thông tin phát hiện qua camera bao gồm các dấu hiệu (gian lận tài chính, vận chuyển hàng hóa ngoài hệ thống, theo dõi cảnh báo tốc độ được duy trì 24/7)…

Việc tổ chức nhân sự theo ca giúp duy trì hoạt động giám sát xuyên suốt, tăng khả năng phát hiện sớm các tình huống bất thường và hỗ trợ xử lý kịp thời. Qua đó góp phần nâng cao tính tuân thủ, chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành trên toàn hệ thống.

Nhân viên tại đây làm việc theo ca 24/7, theo dõi và xử lý dữ liệu trên hệ thống giám sát tập trung. Từ đó giúp theo sát hành trình từng chiếc xe lăn bánh, đảm bảo an toàn, an ninh cho hành khách an tâm đi lại - Ảnh: Đạt Phan

Thông qua hoạt động giám sát, Trung tâm góp phần phát hiện, ghi nhận và cảnh báo kịp thời các nguy cơ mất an toàn giao thông, các hành vi vi phạm quy trình vận hành của công ty. Chất lượng dịch vụ, hiểu quả quản lý nhờ vậy được nâng cao.

Trong năm 2026, Trung tâm Giám sát Chất lượng dịch vụ & Camera GPS tiếp tục triển khai gọi nhắc lái xe khi phát hiện các dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ, thiếu tập trung, sử dụng điện thoại, lấn làn, vượt ẩu hoặc đi sai làn trên cao tốc nhằm nhắc nhở kịp thời, nâng cao ý thức chấp hành và chủ động phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố.

Bên cạnh giám sát trực tuyến, trung tâm kiểm soát việc chủ động đo nồng độ cồn tại các chi nhánh, kiểm soát hành vi sử dụng thiết bị công nghệ để can thiệp hệ thống Camera/GPS nhằm mục đích gian lận tài chính và chạy quá tốc độ, đồng thời kiểm soát thời gian lái xe liên tục không quá 4h.

Ứng dụng AI, hướng tới tối ưu chất lượng

Song song với việc duy trì giám sát trực tuyến, trung tâm Giám sát Chất lượng Dịch vụ & Camera GPS cho biết thêm, đang phối hợp với đối tác chiến lược nghiên cứu, phát triển hệ thống Camera GPS riêng và từng bước ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động giám sát.

Đến nay, hệ thống đã được triển khai trên khoảng 500 xe. Dự kiến trong quý IV năm 2026 tiến hành lắp đặt thêm khoảng 800 thiết bị, nâng tổng số phương tiện dự kiến được trang bị camera AI lên khoảng 1.300xe.

Nhờ vào hoạt động của trung tâm, công tác quản lý vận hành hoạt động vận tải được giám sát, góp phần nâng cao tính an toàn trên mỗi hành trình - Ảnh Đạt Phan

Việc ứng dụng AI hướng đến hỗ trợ nhận diện dấu hiệu bất thường, rút ngắn thời gian phát hiện và cảnh báo ngay cho Lái xe, đồng thời chuyển dữ liệu về hệ thống giám sát để phục vụ công tác theo dõi, xác minh và xử lý.

Đây là định hướng nhằm nâng cao tính chủ động, tốc độ phản hồi và độ chính xác trong công tác giám sát, đồng thời tối ưu việc sử dụng nguồn nhân lực, cải thiện hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ.

Trong thời gian tới, trung tâm tập trung phát huy và nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát, nâng cao ý thức chấp hành của lái xe và bảo đảm ATGT làm trọng tâm. Tăng cường giám sát trực tuyến, phát hiện sớm các hành vi vi phạm và nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành xe.

Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng giám sát, khai thác hiệu quả dữ liệu và từng bước đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới, hướng đến mục tiêu vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.