Kim Long Motor bàn giao 100 xe giường nằm thuần điện chạy tuyến liên tỉnh

KIM LONG MOTOR chính thức bàn giao lô 100 xe bus giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV- G34 cho FUTA Bus Lines.

Theo Kim Long Moto đây là lần đầu tiên một dòng xe giường nằm chạy bằng điện do doanh nghiệp Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất được chính thức đưa vào vận hành trên các tuyến giao thông liên tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor cho biết dòng xe KIMLONG99 EV-G34 được phát triển nhằm tạo ra một thế hệ phương tiện vận tải đường dài hoàn toàn mới.

Lô 100 xe bàn giao cho FUTA Bus Lines là bước tiến tiếp theo trong chiến lược khẳng định vị thế của hãng tại thị trường trong nước và khu vực, đồng thời cam kết sẽ đồng hành lâu dài cùng đối tác qua dịch vụ hậu mãi chuyên sâu và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Trước lô xe 100 chiếc này, Kim Long Motor và FUTA Bus Lines từng hợp tác sâu rộng khi đưa 700 xe buýt nội đô thuần điện vào phục vụ giao thông công cộng tại TPHCM và Đà Nẵng, tạo nền tảng vững chắc để hai bên mở rộng sang phân khúc liên tỉnh.

Công nghệ sạc nhanh và trang bị tiện nghi

Được thiết kế chuyên biệt cho các hành trình đường dài, KIMLONG99 EV-G34 trang bị bộ pin BYD dung lượng 357kWh, cho phép di chuyển khoảng 400 km sau mỗi lần sạc.

Nhờ hệ thống hai cổng sạc chuẩn CCS2 tương thích với các trụ sạc công suất 240kW, xe có thể nạp đầy pin chỉ trong 90 phút, hoàn toàn phù hợp với lịch trình dừng nghỉ của các tuyến vận tải hành khách.

Ông Đào Viết Ánh – Tổng Giám đốc KIM LONG MOTOR phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: DNCC

Về mặt kỹ thuật, xe ứng dụng kết cấu khung gầm liền khối Full Monocoque cùng loạt công nghệ an toàn tiên tiến như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo ASR, phanh tái sinh.

Hệ thống chữa cháy hai khoang độc lập và cơ chế quản lý nhiệt độ pin chủ động, giúp phương tiện thích ứng linh hoạt với hạ tầng và thời tiết tại Việt Nam.

Bên trong cabin, không gian được tối ưu với 34 khoang giường riêng biệt, trang bị đầy đủ rèm che, cửa gió điều hòa, nút gọi hỗ trợ, tủ lạnh và hệ thống giải trí đa phương tiện. Mẫu xe hiện đạt tỉ lệ nội địa hóa 60% và dự kiến nâng lên 90% vào cuối năm 2026.

Hoàn thiện hệ sinh thái vận tải xanh

Để chủ động nguồn cung và tối ưu chi phí vận hành cho khách hàng, Kim Long Motor tập trung làm chủ các cấu phần cốt lõi từ động cơ điện, hệ thống pin đến chip bán dẫn.

Việc hợp tác cùng Tập đoàn BYD Battery sản xuất cell pin và pack pin ngay tại Khu công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Motor, kết hợp cùng Viện nghiên cứu chuyên sâu về Bộ điều khiển trung tâm (VCU), giúp đơn vị làm chủ "bộ não" điều khiển của xe điện.

Hình ảnh chiếc xe giường nằm thuần điện đầu tiên - Ảnh: DNCC

Điều này giúp rút ngắn thời gian bảo hành và tối ưu hóa chi phí khai thác trong suốt vòng đời sản phẩm.

Song song với công nghệ phương tiện, hạ tầng là mắt xích then chốt. Mạng lưới trạm sạc FUTA EV Power dọc các tuyến quốc lộ, trạm dừng chân và bến xe trên toàn quốc giúp phương tiện vận hành liên tục, hoàn thiện hệ sinh thái giao thông xanh đồng bộ từ sản xuất đến vận hành.

Đại diện đơn vị tiếp nhận, ông Nguyễn Văn Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Điều hành Khối Vận tải FUTA Bus Lines bày tỏ sự tự hào khi là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đưa xe bus giường nằm thuần điện vào khai thác.

Việc kết hợp giữa phương tiện chất lượng cao từ Kim Long Motor và hạ tầng trạm sạc FUTA EV Power kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm di chuyển thuận tiện cho hành khách, đồng thời thúc đẩy quy mô ứng dụng xe điện, đóng góp tích cực vào tương lai giao thông xanh của đất nước.