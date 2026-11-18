Xe buýt Phương Trang được thiết kế hiện đại, êm ái với thương hiệu Kim Long Motor - Ảnh: DNCC

Công ty Phương Trang thông tin, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) đã ban hành 3 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trợ giá.

Cụ thể, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines) là đơn vị trúng thầu cả 3 gói, tương ứng 7 tuyến xe buýt số 19, 20, 56, 59, 69, 72 và 122. Tổng giá trúng thầu gần 1.055 tỉ đồng.

Căn cứ các quyết định, cả 3 gói thầu đều được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Phương Trang đạt 91 điểm kỹ thuật ở mỗi gói thầu.

Công ty sẽ đưa 211 xe vào hoạt động khai thác trên 7 tuyến xe buýt trợ giá tại TP.HCM từ ngày 1-1-2027 tới đây.

Cả 3 gói thầu đều có thời gian thực hiện 60 tháng, bắt đầu từ ngày 1-1-2027 – 31-12-2031, tương đương 5 năm.

Các gói thầu được thực hiện theo loại hợp đồng đơn giá điều chỉnh, với chủ đầu tư là Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM.