Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (hàng trước, thứ sáu từ trái qua) - tham gia đi bộ cùng chương trình - Ảnh: CTĐ

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - cùng đại diện các sở, ban ngành, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và hơn 10.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, người dân.

Festival năm nay được tổ chức gắn với Tuần lễ Văn hóa Ẩm thực Vũng Tàu 2026, tạo không gian kết nối các hoạt động nhân đạo với quảng bá văn hóa, ẩm thực địa phương.

Đây cũng là dịp nhìn lại hành trình 50 năm xây dựng, phát triển của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình của thành phố.

Mỗi bước chân lan tỏa tình yêu thương

Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia chương trình 'Đi bộ đồng hành vì cộng đồng' - Ảnh: GTĐ

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đi bộ đồng hành vì cộng đồng với thông điệp "Mỗi bước chân - Một tấm lòng nhân ái". Hơn 10.000 đại biểu, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, học sinh, sinh viên, người lao động và người dân từ 29 xã, phường thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây cùng tham gia.

Thông qua hoạt động này, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đặt mục tiêu vận động 10.000 suất quà Tết, tổng trị giá 10 tỉ đồng, dành tặng người nghèo, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Đinh Mùi 2027.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và người dân cùng chung tay hưởng ứng phong trào "Tết Nhân ái".

"Giá trị của sự đóng góp không nằm ở nhiều hay ít mà ở tinh thần tự nguyện, sẻ chia, để mỗi phần quà trở thành niềm vui và sự động viên đối với những người còn khó khăn", ông Nhựt chia sẻ.

Tại đây, chương trình đã tiếp nhận sự đóng góp của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Các đơn vị trao bảng tượng trưng ủng hộ hoạt động chăm lo Tết năm 2027 của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM - Ảnh: CTĐ

Xây dựng cộng đồng an toàn

Phần diễn tập sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn tại chương trình - Ảnh: CTĐ

Không chỉ dừng lại ở việc vận động nguồn lực chăm lo an sinh, Festival Nhân ái 2026 còn chú trọng nâng cao năng lực ứng phó tình huống khẩn cấp cho lực lượng tình nguyện viên tại cơ sở.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức diễn tập sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn với sự phối hợp của Trung tâm Cấp cứu 115 và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM.

Thông qua hoạt động diễn tập, người tham dự có thêm nhận thức về tầm quan trọng của việc phối hợp, xử lý kịp thời và đúng kỹ thuật trong các tình huống khẩn cấp. Qua đó, Hội mong muốn khuyến khích người dân chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi có sự cố.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tài trợ 155 bộ dụng cụ sơ cấp cứu, tổng trị giá hơn 230 triệu đồng.

Những trang thiết bị này sẽ hỗ trợ lực lượng tình nguyện viên chủ động hơn khi tham gia hoạt động tại cộng đồng, kịp thời hỗ trợ người dân trong các tình huống cần thiết.

Festival Nhân ái 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19-11, khép lại với nhiều hoạt động như tặng quà, cắt tóc miễn phí, hiến máu tình nguyện… nhưng hành trình sẻ chia vẫn tiếp tục. Bởi như thông điệp mà chương trình hướng đến, không phải ai cũng có thể giúp mọi người hết khó khăn, nhưng mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ để một gia đình vơi bớt nhọc nhằn, một em nhỏ có thêm niềm vui và một mùa Tết thêm ấm áp.

Festival Nhân ái 2026 lần đầu tiên được Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức với nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng - Ảnh: CTĐ