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Công an tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị truy tố Lê Minh D. vì có hành vi dùng tinh dầu chứa ma túy tẩm vào thảo mộc khô bán kiếm lời - Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Ngày 23-11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Sầm Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Lê Minh D. (17 tuổi, ngụ phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra, D. đã mua 2 lọ tinh dầu (có chứa ma túy) từ một người tên Nam, sau đó sử dụng số tinh dầu này trộn với thảo mộc khô, đóng thành từng túi nhỏ để bán cho những người có nhu cầu, thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, trong mẫu tinh dầu thu giữ có chứa 3 chất ma túy gồm MDMB-INACA, MDMB-4en-PINACA và 5F-MDMB-PINACA. Đối với một số mẫu thảo mộc khô, cơ quan chức năng cũng phát hiện chất ma túy MDMB-INACA.

Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn đáng lo ngại bởi những người này đã lợi dụng hình thức tinh dầu và thảo mộc khô để ngụy trang chất ma túy, khiến người sử dụng khó nhận biết.

Những sản phẩm này có nguy cơ len lỏi vào giới trẻ, nhất là thanh thiếu niên thiếu hiểu biết, tò mò tìm mua và sử dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Minh D. về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Do bị can là người chưa thành niên tại thời điểm thực hiện hành vi, cơ quan điều tra đã tách vụ án để điều tra, xử lý độc lập theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định, thời gian gần đây, tội phạm ma túy có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, trong đó có việc lợi dụng mạng xã hội để giao dịch, mua bán các chất ma túy dưới dạng tinh dầu, thảo mộc khô.

Các sản phẩm được quảng cáo với hình thức bắt mắt, tên gọi khó nhận biết hoặc không công khai thành phần có thể trở thành cái bẫy nguy hiểm đối với người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

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