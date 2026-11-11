Đợt mưa lớn giúp hồ Đăkđrinh thoát khỏi mực nước chết, tích thêm gần 100 triệu m³

Mưa lớn cứu hồ Đăkđrinh khỏi cảnh thiếu nước nghiêm trọng - Ảnh: DUY SINH

Trưa 11-11, đại diện chủ hồ thủy điện Đăkđrinh cho biết nhà máy vẫn đang dừng phát điện để ưu tiên tích nước. Theo báo cáo thủy văn lúc 10h cùng ngày, đợt mưa lớn giúp mực nước hồ đạt 396,52m, lượng nước tích trữ khoảng 143,2 triệu m³, bằng 57,6% dung tích hồ.

Đáng chú ý, trong khoảng 3 giờ, từ 7h đến 10h ngày 11-11, nước đổ về hồ bình quân hơn 1.460m³ mỗi giây. Tính ra, chỉ trong khoảng thời gian này, hồ đã đón thêm gần 15,8 triệu m³ nước.

Đây là lượng nước bổ sung rất lớn, giúp hồ Đăkđrinh thoát khỏi tình trạng thiếu nước nghiêm trọng kéo dài trước đó.

Theo thông số thiết kế, hồ Đăkđrinh có mực nước dâng bình thường 410m, mực nước chết 375m, dung tích toàn bộ khoảng 248,5 triệu m³. Với mực nước hiện tại, hồ vẫn còn thấp hơn mực nước dâng bình thường gần 13,5m.

Để thấy rõ lượng nước được bổ sung lớn thế nào, có thể nhìn lại thời điểm cuối tháng 10.

Ngày 30-10, mực nước hồ Đăkđrinh chỉ khoảng 377m, tức cao hơn mực nước chết vỏn vẹn 2m. Tra theo bảng quan hệ mực nước và dung tích hồ, lượng nước khi đó chỉ khoảng 49,7 triệu m³, tương đương 20% dung tích toàn bộ.

Đáng lo hơn, phần nước có thể khai thác để phát điện còn lại chỉ khoảng 6,36 triệu m³, bằng khoảng 3,1% dung tích hữu ích thiết kế.

Thế nhưng, chỉ sau đợt mưa lớn đang diễn ra, lượng nước tích trữ đã tăng thêm khoảng 93,5 triệu m³. Mực nước hồ cũng dâng gần 20m. Nói cách khác, lượng nước hiện có đã gần gấp 3 lần so với cuối tháng 10.

Trước đó, do thiếu nước nghiêm trọng, nhà máy thủy điện Đăkđrinh phải dừng phát điện để dành nước tích trữ trong hồ. Đợt mưa lớn những ngày qua đã giúp nguồn nước đổ về cải thiện rõ rệt.

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ - Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, đợt mưa lớn vừa qua đã đạt đỉnh và đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, vẫn có hy vọng nước tiếp tục đổ về hồ Đăkđrinh với lưu lượng lớn trong vài ngày tới.

"Hy vọng sau đợt mưa này, hồ Đăkđrinh sẽ đạt khoảng 70% dung tích. Đây là tín hiệu rất đáng mừng trong bối cảnh El Niño được đánh giá diễn biến khốc liệt", ông Sỹ nói.

Theo ông Sỹ, đợt mưa này không chỉ giúp bổ sung nước cho các hồ chứa lớn mà còn làm đầy nhiều ao hồ nhỏ, cung cấp thêm nước cho đồng ruộng. Nhờ đó, lượng nước cần phải điều tiết, phân bổ phục vụ sản xuất vụ đông xuân sắp tới sẽ giảm đáng kể.

Hiện hồ thủy điện Đăkđrinh đã tích được 57% dung tích - Ảnh: DUY SINH

Hồ Đăkđrinh giữ vai trò quan trọng về nguồn nước cho hạ du Theo Quyết định 1515/QĐ-BCT ngày 11-6-2024 của Bộ Công Thương về quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăkđrinh, vào mùa lũ, hồ phải ưu tiên bảo đảm an toàn công trình, góp phần giảm lũ cho hạ du, sau đó bảo đảm hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông. Vào mùa kiệt, ngoài an toàn công trình, hồ phải bảo đảm dòng chảy tối thiểu và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ở hạ du theo khả năng của công trình. Đáng chú ý, Quyết định 2137/QĐ-TTg ngày 9-11-2026 của Thủ tướng Chính phủ về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc tiếp tục đặt yêu cầu bảo đảm nhu cầu sử dụng nước ở hạ du, duy trì dòng chảy trên sông, đồng thời nâng cao hiệu quả cấp nước và phát điện. Đây là cơ sở để các hồ chứa phối hợp điều tiết nguồn nước phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động sản xuất ở hạ du. Thực tế, trong những đợt khô hạn trước đây, nguồn nước từ hồ Đăkđrinh từng được phối hợp điều tiết, bổ sung cho hệ thống thủy lợi Thạch Nham, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt vùng hạ du Quảng Ngãi. Vì vậy, việc hồ Đăkđrinh phục hồi lượng nước tích trữ sau đợt mưa lớn không chỉ có ý nghĩa với hoạt động phát điện mà còn giúp tăng nguồn dự trữ nước, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc điều tiết, phân bổ nước trong mùa khô sắp tới.