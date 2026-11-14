Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đông Thạnh giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan qua hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ

tác giả
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

Ngày 14-11, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) phối hợp Ban Thường vụ Đoàn xã tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quản lý, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên chưa ngoan có nguy cơ vi phạm pháp luật và tham gia dọn dẹp vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ Hóc Môn trên địa bàn xã Đông Thạnh.

Đông Thạnh giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan qua hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh 1.

Các đại biểu cùng thanh thiếu niên dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tại nghĩa trang liệt sĩ, các đại biểu cùng hơn 60 thanh thiếu niên đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu và thanh thiếu niên cùng tham gia quét dọn, vệ sinh phần mộ và chăm sóc cảnh quan khuôn viên nghĩa trang.

Tiếp đến, tại Trường tiểu học - THCS Đặng Thúc Vịnh, ban tổ chức đã triển khai tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và phòng, chống ma túy. Đồng thời chương trình còn tổ chức giao lưu, tìm hiểu pháp luật và giới thiệu cổng thông tin việc làm thanh niên.

Trung tá Nguyễn Mai Phương - Phó trưởng Công an xã Đông Thạnh - cho biết đối với thanh thiếu niên chưa ngoan trên địa bàn xã, thông qua các mặt công tác, công an xã đã lập hồ sơ để quản lý, giáo dục 69 em.

Để thực hiện mô hình quản lý, giáo dục đối với thanh thiếu niên chưa ngoan, công an xã đã ký văn bản liên tịch với Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Thanh niên xã. Trong đó có các nội dung trọng tâm là phòng ngừa, giáo dục các em tránh vi phạm pháp luật, đặc biệt là liên quan đến ma túy.

Công an xã đã thực hiện nhiều giải pháp. Đầu tiên là giáo dục chính trị, tư tưởng. Các em được đưa đến nghĩa trang liệt sĩ để viếng, dọn vệ sinh và thắp hương tri ân, qua đó giúp các em nhận thức sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì hòa bình, độc lập. 

Tiếp theo là tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và pháp luật về ma túy, giúp các em nhận biết các loại ma túy, tác hại cùng nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo vào con đường phạm tội. Từ việc phòng ngừa này, sẽ giảm được nguy cơ tội phạm phát sinh trên địa bàn xã Đông Thạnh, hướng tới xây dựng xã Đông Thạnh không ma túy vào năm 2030.

Đông Thạnh giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan qua hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh 2.

Công an xã Đông Thạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy - Ảnh: NGỌC KHẢI

Việc răn đe, giáo dục và phòng ngừa ngay từ khi các em mới nhen nhóm, chủ yếu là tụ tập, có dấu hiệu gây rối nhưng chưa đến mức xử lý hình sự hay hành chính. Việc này giúp các em nhận thức rõ quy định pháp luật, tránh để đến khi đã vi phạm rồi mới xử lý sẽ không còn cơ hội sửa chữa. 

Do đó công an xã thực hiện ngay từ ban đầu và định kỳ, thường xuyên tập hợp các em để giáo dục. Ngoài giáo dục pháp luật, Công an xã phối hợp với UBND xã để hướng tới đào tạo việc làm, đào tạo nghề cho các em. Khi đủ tuổi lao động sẽ giới thiệu việc làm để các em có lao động, tránh nguy cơ tìm đến vi phạm pháp luật.

Phụ huynh cảm ơn xã Đông Thạnh tổ chức chương trình ý nghĩa

Ông V.V.H., phụ huynh tham dự chương trình, cho biết hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giáo dục thanh thiếu niên có ý nghĩa thiết thực, giúp các em nâng cao nhận thức, trang bị thêm kiến thức về phòng, chống ma túy và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng công an và chính quyền địa phương đã quan tâm, tổ chức chương trình ý nghĩa này.

Đông Thạnh giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan qua hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh 3.

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đông Thạnh giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan qua hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh 4.

Nhóm thanh thiếu niên quét dọn tại nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đông Thạnh giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan qua hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh 5.

Thanh thiếu niên tham gia vệ sinh, chăm sóc phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đông Thạnh giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan qua hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh 6.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM tuyên truyền chuyên đề trật tự, an toàn giao thông đường bộ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đông Thạnh giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan qua hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh 7.Cho thiếu niên 'chưa ngoan' lau dọn nghĩa trang liệt sĩ để giáo dục ý thức, dạy lòng biết ơn

Công an phường ở Đà Nẵng tổ chức cho các thanh thiếu niên có biểu hiện chưa ngoan lau dọn nghĩa trang liệt sĩ để giáo dục ý thức, trách nhiệm và lòng biết ơn.

 

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: TP.HCM Đông Thạnh giáo dục thanh thiếu niên

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất