Đông Thạnh giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan qua hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ

Các đại biểu cùng thanh thiếu niên dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tại nghĩa trang liệt sĩ, các đại biểu cùng hơn 60 thanh thiếu niên đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu và thanh thiếu niên cùng tham gia quét dọn, vệ sinh phần mộ và chăm sóc cảnh quan khuôn viên nghĩa trang.

Tiếp đến, tại Trường tiểu học - THCS Đặng Thúc Vịnh, ban tổ chức đã triển khai tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và phòng, chống ma túy. Đồng thời chương trình còn tổ chức giao lưu, tìm hiểu pháp luật và giới thiệu cổng thông tin việc làm thanh niên.

Trung tá Nguyễn Mai Phương - Phó trưởng Công an xã Đông Thạnh - cho biết đối với thanh thiếu niên chưa ngoan trên địa bàn xã, thông qua các mặt công tác, công an xã đã lập hồ sơ để quản lý, giáo dục 69 em.

Để thực hiện mô hình quản lý, giáo dục đối với thanh thiếu niên chưa ngoan, công an xã đã ký văn bản liên tịch với Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Thanh niên xã. Trong đó có các nội dung trọng tâm là phòng ngừa, giáo dục các em tránh vi phạm pháp luật, đặc biệt là liên quan đến ma túy.

Công an xã đã thực hiện nhiều giải pháp. Đầu tiên là giáo dục chính trị, tư tưởng. Các em được đưa đến nghĩa trang liệt sĩ để viếng, dọn vệ sinh và thắp hương tri ân, qua đó giúp các em nhận thức sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì hòa bình, độc lập.

Tiếp theo là tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và pháp luật về ma túy, giúp các em nhận biết các loại ma túy, tác hại cùng nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo vào con đường phạm tội. Từ việc phòng ngừa này, sẽ giảm được nguy cơ tội phạm phát sinh trên địa bàn xã Đông Thạnh, hướng tới xây dựng xã Đông Thạnh không ma túy vào năm 2030.

Công an xã Đông Thạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy - Ảnh: NGỌC KHẢI

Việc răn đe, giáo dục và phòng ngừa ngay từ khi các em mới nhen nhóm, chủ yếu là tụ tập, có dấu hiệu gây rối nhưng chưa đến mức xử lý hình sự hay hành chính. Việc này giúp các em nhận thức rõ quy định pháp luật, tránh để đến khi đã vi phạm rồi mới xử lý sẽ không còn cơ hội sửa chữa.

Do đó công an xã thực hiện ngay từ ban đầu và định kỳ, thường xuyên tập hợp các em để giáo dục. Ngoài giáo dục pháp luật, Công an xã phối hợp với UBND xã để hướng tới đào tạo việc làm, đào tạo nghề cho các em. Khi đủ tuổi lao động sẽ giới thiệu việc làm để các em có lao động, tránh nguy cơ tìm đến vi phạm pháp luật.

Phụ huynh cảm ơn xã Đông Thạnh tổ chức chương trình ý nghĩa Ông V.V.H., phụ huynh tham dự chương trình, cho biết hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giáo dục thanh thiếu niên có ý nghĩa thiết thực, giúp các em nâng cao nhận thức, trang bị thêm kiến thức về phòng, chống ma túy và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng công an và chính quyền địa phương đã quan tâm, tổ chức chương trình ý nghĩa này.

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Nhóm thanh thiếu niên quét dọn tại nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Thanh thiếu niên tham gia vệ sinh, chăm sóc phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM tuyên truyền chuyên đề trật tự, an toàn giao thông đường bộ - Ảnh: NGỌC KHẢI