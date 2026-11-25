Tiết mục "Cô gái S'tiêng" trong chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề "Bom Bo - nhịp chày vang mãi, vững bước tương lai" tại xã Bom Bo - Ảnh: A.B.

Tối 24-11, UBND TP Đồng Nai tổ chức lễ bế mạc "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết" năm 2026 với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề "Bom Bo - nhịp chày vang mãi, vững bước tương lai" tại xã Bom Bo.

Chương trình nghệ thuật đã tái hiện bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Cô gái S'tiêng… tràn đầy sức sống cùng các màn trình diễn nêu bật các giá trị văn hóa, truyền thống của đồng bào các dân tộc tại thôn Bom Bo (xã Bom Bo).

Các ca sĩ, vũ đoàn còn biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ mang bản sắc của đất và người Đồng Nai trong quá trình dựng xây và phát triển.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, nói: "Lễ bế mạc hôm nay được tổ chức tại Bom Bo càng làm cho ý nghĩa của tuần lễ văn hóa thêm sâu sắc. Bom Bo không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng đẹp của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tình nghĩa quân dân trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tiếng chày giã gạo Bom Bo năm xưa đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần đoàn kết, sự hy sinh, lòng son sắt và nghĩa tình của nhân dân đối với cách mạng; chắt chiu từng hạt gạo nuôi quân, cùng nhau vượt qua gian khổ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ tiếng chày giã gạo nuôi quân năm xưa đến những nhịp điệu văn hóa rộn ràng hôm nay là sự tiếp nối của một tinh thần đoàn kết để bảo vệ quê hương, đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước...".

Các hoạt động văn hóa tại xã Bom Bo trong ngày bế mạc "Tuần văn hóa - Đại đoàn kết" năm 2026 của TP Đồng Nai - Ảnh: A.B.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá trong thời gian diễn ra "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết", giá trị cốt lõi và ý nghĩa nhất đọng lại chính là sự gắn kết cộng đồng, tinh thần sẻ chia và niềm tự hào dân tộc.

Dù mỗi cộng đồng anh em có những phong tục, tập quán và sắc thái văn hóa riêng biệt, tất cả đều gặp nhau ở cội nguồn dân tộc Việt Nam, chung tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Chính sự đa dạng trong thống nhất ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng theo ông Út, khép lại "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết" năm 2026, kỳ vọng lớn nhất của Đảng bộ, chính quyền TP Đồng Nai sẽ không dừng lại ở khuôn khổ một sự kiện, mà tiếp tục thẩm thấu, lan tỏa sâu rộng vào từng khu dân cư, từng nếp nhà và hành động hằng ngày của mỗi người dân.

"Từ âm vang tiếng chày Bom Bo bất diệt, toàn thể nhân dân thành phố sẽ tiếp tục chung sức đồng lòng, vun đắp nghĩa đồng bào, xây dựng Đồng Nai trở thành một đô thị phát triển bền vững, văn minh và nghĩa tình - nơi mọi người dân đều được cống hiến và thụ hưởng trọn vẹn những thành quả của sự phát triển", ông Út nhấn mạnh.

Trong ngày, tại xã Bom Bo cũng đã tổ chức không gian văn hóa, ẩm thực với sự tham gia của các xã: Bom Bo, Đồng Tâm, Thuận Lợi, Đăk Ơ, Phú Nghĩa, Thọ Sơn, Phước Sơn, Nghĩa Trung, Đak Nhau, Bù Đăng. Các khu trưng bày đã thể hiện đặc trưng văn hóa, ẩm thực, sản phẩm tiêu biểu của từng địa phương, thu hút sự quan tâm của người dân, du khách...