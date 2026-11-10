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Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

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HÀ MI
HÀ MI
HÀ MI

Ngày 10-11, Thành ủy TP Đồng Nai đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ông Lê Trường Sơn phó chủ tịch TP Đồng Nai giữ chức Trưởng ban tổ chức Thành uỷ - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh và Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Lê Trường Sơn - Ảnh: H.A.

Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày 10-11-2026.

Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Trường Sơn cảm ơn sự quan tâm và tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tiếp cận nhiệm vụ mới và làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai - cho biết trong giai đoạn hiện nay, khối lượng công việc của ngành tổ chức xây dựng Đảng rất lớn. 

TP Đồng Nai đang tập trung hoàn thiện đề án vị trí việc làm và biên chế cho giai đoạn 2027-2031.

Vì vậy, bà Tôn Ngọc Hạnh đề nghị ông Lê Trường Sơn tiếp nhận ngay công việc và cùng tập thể Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức các công việc đạt hiệu quả cao…

Ông Lê Trường Sơn sinh năm 1976.

Ông trưởng thành từ công tác Đoàn rồi làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước (cũ).

Sau thời gian công tác trong bộ máy chính quyền, ông Sơn cũng từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy TP Đồng Xoài, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh.

Tháng 3-2025, ông Sơn giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Sau sáp nhập tỉnh Bình Phước vào Đồng Nai, từ tháng 7-2025 ông Sơn giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai.

Ông Lê Trường Sơn phó chủ tịch TP Đồng Nai giữ chức Trưởng ban tổ chức Thành uỷ - Ảnh 2.Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026, tái đắc cử chức danh này ở khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.

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HÀ MI
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    Chủ đề: Đồng Nai bổ nhiệm Tôn Ngọc Hạnh UBND TP Đồng Nai Ban Tổ chức Thành uỷ TP. HCM

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