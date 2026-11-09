Đồng Nai bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường





Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Trọng Toàn (bìa trái) làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, ông Đồng Hoài Nam làm Phó giám đốc Sở Tài chính (bìa phải) - Ảnh: H.M.

Ngày 9-11, UBND TP Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ TP Đồng Nai công bố các quyết định bổ nhiệm ông Trần Trọng Toàn - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 9-11-2026.

Ngoài ra, UBND TP Đồng Nai quyết định bổ nhiệm ông Đồng Hoài Nam - Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Sở Tài chính - giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 9-11-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Trọng Toàn cảm ơn lãnh đạo thành phố đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Ông Toàn cho biết sẽ cùng tập thể đơn vị giữ vững đoàn kết, kỷ cương, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của ngành.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út chúc mừng hai cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ông Út đề nghị các cán bộ trên cương vị mới cần thay đổi tư duy, có cách nhìn bao quát, toàn diện hơn so với vị trí công tác trước đây.

Đồng thời, tiếp tục kế thừa kinh nghiệm, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND Đồng Nai kiêm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trước đó, ông Nguyễn Tuấn Anh làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai. Tháng 4-2026, ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2025-2030) được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đến nay, sau 7 tháng khuyết chức danh giám đốc ở sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Đồng Nai đã bổ nhiệm ông Trần Trọng Toàn giữ chức vụ trên.