Cử tri Phan Văn Vương (khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Đồng Nai) kiến nghị tháo gỡ vướng mắc để triển khai dự án đường liên phường Trảng Dài - Tam Hiệp, góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe tại khu vực - Ảnh: A.B.

Ngày 23-11, ông Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - cùng các đại biểu Quốc hội TP Đồng Nai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Buổi tiếp xúc có sự tham gia của hơn 350 cử tri thuộc 10 phường: Trấn Biên, Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Biên Hòa, Long Bình, Long Hưng, Tam Phước, Phước Tân và Hố Nai.

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trần Phương Hà thông tin kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, diễn ra từ ngày 17-10 đến 21-11.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét gần 50 dự án luật, nghị quyết; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư công năm 2027. Quốc hội cũng xem xét kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, thực hiện hoạt động giám sát và chất vấn.

Sau khi nghe báo cáo, nhiều cử tri nêu kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, đất đai, an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính.

Cử tri Phan Văn Vương (khu phố 1, phường Trảng Dài) cho biết khu vực Trảng Dài, Tam Hiệp có hàng trăm ngàn người sinh sống nhưng hệ thống giao thông chưa đáp ứng nhu cầu, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Ông Vương kiến nghị TP sớm tháo gỡ vướng mắc để triển khai dự án đường liên phường Trảng Dài - Tam Hiệp, góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe tại khu vực.

Hơn 350 cử tri thuộc 10 phường ở Đồng Nai tham dự buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: A.B.

Tương tự, cử tri khu phố 2, phường Long Bình phản ánh tình trạng kẹt xe trên quốc lộ 1, đoạn qua chợ Sặt.

Trong khi đó, đường Hoàng Văn Bổn xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri kiến nghị sớm nâng cấp tuyến đường, bố trí làn đường an toàn cho xe máy và tăng cường kiểm soát xe tải trọng lớn.

Cử tri phường Tam Phước cũng đề nghị TP tính toán đầu tư hạ tầng giao thông, cấp thoát nước phù hợp với quy mô dân số thực tế, nhất là tại các khu vực tập trung đông công nhân.

Về chuyển đổi số, cử tri Nguyễn Viết Công (khu phố 11, phường Tam Hiệp) phản ánh hiện có nhiều nền tảng, ứng dụng khác nhau, một số hệ thống còn khó khăn trong kết nối, vận hành. Ông Công kiến nghị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu để người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần, dữ liệu đã xác thực có thể dùng chung khi giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai - trực tiếp trao đổi, giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền liên quan đến đất đai, nâng cấp các tuyến đường và cải cách thủ tục hành chính.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: A.B.

Liên quan kiến nghị sớm triển khai tuyến đường liên phường Trảng Dài - Tam Hiệp, UBND TP Đồng Nai cho biết đã có chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.000 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 2.400 tỉ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Hiện các đơn vị liên quan đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án trong giai đoạn 2026-2028.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đề nghị Đồng Nai rà soát, giải quyết và trả lời thỏa đáng các kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề tồn đọng kéo dài.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Đồng Nai là địa phương tập trung đông lao động, đang triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân.

Vì vậy, TP cần gắn phát triển nhà ở xã hội, tái định cư với quy hoạch khu công nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục và các thiết chế xã hội.

Đối với các dự án như sân bay Long Thành, đường vành đai 3, vành đai 4 TP.HCM và đường sắt đô thị kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành, ông Lê Minh Trí đề nghị Đồng Nai ưu tiên nguồn lực, tăng cường phối hợp liên vùng để đẩy nhanh tiến độ.

Đồng thời, cần có cơ chế thu hút nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế; quan tâm sinh kế, việc làm và ổn định đời sống người dân tại các khu tái định cư.