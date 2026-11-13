Đồng Nai lần đầu tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết với 24 hoạt động

Từ 18 đến 24-11, Đồng Nai tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề "Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa" - Ảnh: H.M.

Ngày 13-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề "Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa".

Bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai - cho biết chương trình nhằm gắn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) thành chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng liên tục, thiết thực.

Thông qua chương trình, TP Đồng Nai mong muốn tạo đợt sinh hoạt văn hóa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân, tôn vinh các giá trị văn hóa, đồng thời giới thiệu, quảng bá di sản, du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của vùng đất có hơn 328 năm hình thành và phát triển.

Theo ban tổ chức, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18 đến 24-11 với 24 chuỗi hoạt động trọng tâm về văn hóa, thể thao, du lịch tại nhiều địa điểm.

Điểm nhấn là chương trình khai mạc lúc 20h ngày 18-11 tại công viên Quảng trường TP (phường Tân Triều), kết nối trực tuyến với hai điểm cầu xã Lộc Thành và xã Tà Lài.

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ như Noo Phước Thịnh, Anh Tú, Phương Vy...

Tham dự tuần lễ, người dân và du khách có thể thưởng thức các chương trình nghệ thuật, trình diễn áo dài, trang phục dân tộc với sự tham gia của hoa hậu, á hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2025; giao lưu văn hóa với tổng lãnh sự quán các nước tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, tuần lễ còn có các không gian văn hóa "Hồn Việt - Sắc Đồng Nai", "Bếp Việt - Vị Đồng Nai", nơi giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người dân và du khách.

Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm nghề gốm Biên Hòa, thưởng thức đờn ca tài tử, trình diễn thời trang dân tộc và tìm hiểu di sản văn hóa tại Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: H.M.

Đặc biệt, tại 95 xã, phường của Đồng Nai cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hướng về cơ sở, khu công nghiệp, tạo điều kiện cho người dân tham gia. Riêng tối 22-11, tại xã Bom Bo sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm thấp.

Ông Hà Anh Dũng - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai - cho biết đây là lần đầu tiên Đồng Nai tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa có quy mô lớn, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa, du lịch trở thành nguồn lực cho phát triển.

Theo ông Dũng, bên cạnh thế mạnh công nghiệp, TP chú trọng phát triển du lịch, nhất là khi Đồng Nai mới tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết cũng là dịp kết nối cộng đồng, tăng cường giao lưu hữu nghị, quảng bá bản sắc văn hóa, con người và vùng đất Đồng Nai, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển.