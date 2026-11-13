Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Đồng Nai lần đầu tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết với 24 hoạt động

tác giả
HÀ MI
HÀ MI
HÀ MI

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại Đồng Nai diễn ra từ ngày 18 đến 24-11, với chuỗi 24 hoạt động trọng tâm, nhằm quảng bá bản sắc văn hóa, du lịch và đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển.

Lần đầu Đồng Nai tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết quy mô lớn với 24 chuỗi hoạt động - Ảnh 1.

Từ 18 đến 24-11, Đồng Nai tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề "Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa" - Ảnh: H.M.

Ngày 13-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề "Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa".

Bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai - cho biết chương trình nhằm gắn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) thành chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng liên tục, thiết thực.

Thông qua chương trình, TP Đồng Nai mong muốn tạo đợt sinh hoạt văn hóa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân, tôn vinh các giá trị văn hóa, đồng thời giới thiệu, quảng bá di sản, du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của vùng đất có hơn 328 năm hình thành và phát triển.

Theo ban tổ chức, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18 đến 24-11 với 24 chuỗi hoạt động trọng tâm về văn hóa, thể thao, du lịch tại nhiều địa điểm.

Điểm nhấn là chương trình khai mạc lúc 20h ngày 18-11 tại công viên Quảng trường TP (phường Tân Triều), kết nối trực tuyến với hai điểm cầu xã Lộc Thành và xã Tà Lài.

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ như Noo Phước Thịnh, Anh Tú, Phương Vy...

Tham dự tuần lễ, người dân và du khách có thể thưởng thức các chương trình nghệ thuật, trình diễn áo dài, trang phục dân tộc với sự tham gia của hoa hậu, á hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2025; giao lưu văn hóa với tổng lãnh sự quán các nước tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, tuần lễ còn có các không gian văn hóa "Hồn Việt - Sắc Đồng Nai", "Bếp Việt - Vị Đồng Nai", nơi giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người dân và du khách.

Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm nghề gốm Biên Hòa, thưởng thức đờn ca tài tử, trình diễn thời trang dân tộc và tìm hiểu di sản văn hóa tại Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Lần đầu Đồng Nai tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết quy mô lớn với 24 chuỗi hoạt động - Ảnh 3.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: H.M.

Đặc biệt, tại 95 xã, phường của Đồng Nai cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hướng về cơ sở, khu công nghiệp, tạo điều kiện cho người dân tham gia. Riêng tối 22-11, tại xã Bom Bo sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm thấp.

Ông Hà Anh Dũng - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai - cho biết đây là lần đầu tiên Đồng Nai tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa có quy mô lớn, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa, du lịch trở thành nguồn lực cho phát triển.

Theo ông Dũng, bên cạnh thế mạnh công nghiệp, TP chú trọng phát triển du lịch, nhất là khi Đồng Nai mới tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết cũng là dịp kết nối cộng đồng, tăng cường giao lưu hữu nghị, quảng bá bản sắc văn hóa, con người và vùng đất Đồng Nai, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển.

Lần đầu Đồng Nai tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết quy mô lớn với 24 chuỗi hoạt động - Ảnh 4.Hơn trăm ngàn người dự lễ hội Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo

Dù mới lần đầu tiên tổ chức nhưng lễ hội Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo bất ngờ thu hút hơn trăm ngàn du khách đến dự hội trong 3 ngày qua.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đại đoàn kết sóc Bom Bo tuần văn hóa Đồng Nai Vườn quốc gia Cát Tiên

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất