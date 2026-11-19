Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út (giữa) tặng quà chào đón thuyền trưởng và đại diện tàu du lịch quốc tế Celebrity Millennium cập cảng Phước An - Ảnh: A.B.

Ngày 19-11, TP Đồng Nai tổ chức lễ đón tàu biển du lịch quốc tế cao cấp Celebrity Millennium tại cảng Phước An.

Tàu cập cảng lúc 6h30 cùng ngày, mang theo khoảng 2.300 du khách và thuyền viên đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Canada, Úc…

Celebrity Millennium thuộc thương hiệu Celebrity Cruises, nằm trong hệ thống Royal Caribbean Group. Tàu khởi hành từ Hong Kong, thực hiện hải trình qua Việt Nam từ ngày 14 đến 19-11, lần lượt ghé thăm Hạ Long, Chân Mây và Phước An.

Bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai, cho biết thời gian qua TP đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch, văn hóa với TP.HCM, các địa phương vùng Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Lâm Đồng. Qua đó, từng bước xây dựng các tour, tuyến du lịch liên vùng.

Theo bà Loan, đặc thù của khách du lịch tàu biển là thời gian lưu lại địa phương tương đối ngắn, khoảng 12 giờ.

Do đó, ngành du lịch sẽ nghiên cứu, lựa chọn các điểm tham quan phù hợp để du khách có thể trải nghiệm những nét đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa và con người Đồng Nai.

Về tiềm năng du lịch, bà Loan cho biết Đồng Nai có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên với hệ thống sông, hồ, núi, suối phong phú.

Nhiều điểm đến có tiềm năng khai thác du lịch như Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, các khu bảo tồn thiên nhiên, núi Bà Rá, núi Chứa Chan…

Đặc biệt, TP đang chuẩn bị khai thác du lịch tại hồ Trị An, hướng đến phát triển các sản phẩm trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên.

Tàu biển du lịch quốc tế cao cấp Celebrity Millennium cập cảng Phước An, mang theo khoảng 2.300 du khách và thuyền viên đến từ nhiều quốc gia - Ảnh: A.B.

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, Đồng Nai còn có nguồn tài nguyên văn hóa đa dạng với 121 di tích. TP đang chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển làng nghề, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, trong đó có cộng đồng người S'tiêng.

Đây là những nền tảng để Đồng Nai xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Cũng theo bà Loan, TP đã ban hành nghị quyết về phát triển du lịch, chú trọng khai thác lợi thế tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và kết nối giao thông.

Khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, địa phương kỳ vọng có thêm động lực phát triển du lịch, tăng khả năng đón khách quốc tế.

Đồng Nai lần thứ 6 đón tàu du lịch quốc tế tại cảng Phước An trong năm 2026 Đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết đây là lần thứ sáu trong năm 2026 đơn vị phối hợp tổ chức đón và phục vụ tàu du lịch quốc tế tại cảng Phước An. Việc các hãng tàu tiếp tục lựa chọn cảng Phước An cho thấy tiềm năng của Đồng Nai trong kết nối các tuyến du lịch tàu biển với TP.HCM và các điểm đến ở khu vực Đông Nam Bộ. Theo doanh nghiệp, lượng khách du lịch tàu biển quốc tế do đơn vị phục vụ trong năm 2026 tăng khoảng 12-15%. Để duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp tiếp tục phát triển các sản phẩm tham quan phù hợp với đặc thù từng tuyến cảng, nhu cầu của du khách và thời gian tàu lưu cảng. Đồng thời, doanh nghiệp tăng cường kết nối với các hãng tàu quốc tế, đẩy mạnh xúc tiến tại các sự kiện chuyên ngành như Seatrade Cruise Global nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút thêm các chuyến tàu du lịch quốc tế đến Việt Nam.