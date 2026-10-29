Đoàn Hà Nội về nhất môn muay tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Đoàn Hà Nội về nhất môn muay Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Đoàn Muay Hà Nội có tổng cộng 11 huy chương. Đội chủ nhà TP.HCM đứng thứ hai với 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Đoàn Công An Nhân Dân xếp thứ ba với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Dấu ấn nổi bật của Muay Hà Nội đến từ lực lượng nữ khi đóng góp đến 5 trong tổng số 6 HCV. Những võ sĩ giành ngôi vô địch gồm: Hoàng Khánh Mai, Bùi Hải Linh, Đỗ Phương Nguyên, Nguyễn Thị Chiều và Đinh Thị Hoa. Tấm HCV còn lại thuộc về Nguyễn Ngọc Hoàng ở nội dung đối kháng nam.

Thành tích này giúp Muay Hà Nội giành số HCV gấp đôi mức chỉ tiêu tối thiểu đặt ra trước giải.

Để chuẩn bị cho đại hội, đội đã đưa gần 10 vận động viên chủ chốt sang Thái Lan tập huấn, nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Trong khi đó ba nhà vô địch của TP.HCM là Dương Đức Bảo, Huỳnh Hà Hữu Hiếu và Lý Diệu Phước.

Với kết quả này, đội chủ nhà vượt mục tiêu 2 HCV đề ra trước giải. Nguyễn Thanh Hằng đóng góp tấm HCB duy nhất cho đoàn.

Ở nhóm tiếp theo, Đồng Nai và Thái Nguyên cùng có 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ, đồng hạng 4. Thanh Hóa đứng thứ 6, còn Quân Đội xếp thứ 7.

Các nội dung biểu diễn cũng ghi nhận sự phân chia huy chương giữa nhiều đơn vị. Nguyễn Hoàng Sơn mang về HCV Wai Kru nam cho Đồng Nai; Lê Khánh Linh vô địch Wai Kru nữ cho Hưng Yên. Thái Nguyên đứng đầu Mai Muay nam, còn Quân Đội giành HCV Mai Muay nữ.

Muay là môn mở màn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X, khai mạc ngày 22-10 và bế mạc ngày 29-10 tại nhà thi đấu thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, TP.HCM. Giải quy tụ 21 đơn vị tỉnh, thành, ngành, tranh tài ở các nội dung đối kháng và biểu diễn.

Đại hội thể thao toàn quốc 2026 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành công an, quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10. Lễ khai mạc toàn đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.