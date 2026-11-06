Đổ bê tông, dựng cột thép tại danh thắng Eo Gió, nhiều ý kiến trái chiều

Khung thép đang được dựng lên để làm đường trượt Zipline tại danh thắng Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Khi công trình đường trượt Zipline tại Eo Gió thực hiện việc đổ móng bê tông và dựng kết cấu khung thép, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bình luận trái chiều.

Lo ngại ảnh hưởng cảnh quan hay ủng hộ phát triển du lịch?

Liên quan công trình này, có nhiều ý kiến lo ngại việc xây dựng bê tông, khung thép sẽ phá vỡ cảnh quan tự nhiên của danh thắng Eo Gió, làm mất đi hồn cốt tự nhiên. Đồng thời cho rằng việc làm mô hình vui chơi này không phù hợp với khu vực; đề nghị cần tôn trọng và gìn giữ nét đẹp tự nhiên của danh thắng.

Ngược lại, cũng có luồng ý kiến cho rằng muốn phát triển kinh tế cần phải đầu tư xây dựng, mang lại sản phẩm du lịch mới để tăng sức hút đối với du khách.

Điểm đầu đường trượt Zipline được đổ 2 sàn bê tông làm trụ neo và lắp khu vực xuất phát - Ảnh: TẤN LỰC

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, công trình hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, kéo cáp. Cụ thể, chủ đầu tư đúc 2 bộ móng bê tông, kéo dây neo, phía trên dựng khung thép cao để kéo dây cáp làm đường trượt Zipline ngay tại Eo Gió.

Đường trượt sẽ chạy theo địa hình từ cao xuống thấp, đi song song với con đường đi bộ ngắm cảnh và kết thúc ở trạm bên dưới.

Một quản lý khu du lịch xác nhận dự án đã khởi công từ tháng 9 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2026, nhưng tới nay chưa hoàn thành do ảnh hưởng thời tiết.

Đường trượt này có 2 dây, chiều dài khoảng 250 - 300m.

Theo cán bộ quản lý dự án, công trình có 2 sàn bê tông diện tích 30m2 và 40m2. Trong quá trình làm có thể người dân sẽ có ý kiến, nhưng khi công trình hoàn thành, diện mạo đẹp đẽ thì người dân sẽ thấy vui.

Công trình sẽ sơn màu sắc phù hợp, hòa hợp với cảnh quan sau khi hoàn thành.

Du khách check-in danh thắng Eo Gió ngay bên cạnh đường trượt Zipline đang thi công - Ảnh: TẤN LỰC

Không cho phép bê tông hóa tràn lan danh thắng Eo Gió

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết công trình trên do Công ty cổ phần Địa ốc FLC Star làm chủ đầu tư, nằm trong Khu du lịch sinh thái Eo Gió, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Chủ đầu tư đề xuất xây dựng hạng mục Zipline tuyến 1. Bao gồm hệ thống cáp trượt ngoài trời, tháp xuất phát 30m2 và tháp đáp 40m2 với kết cấu khung giàn thép.

Mục đích nhằm đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái, tăng cường tiện ích và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đường trượt được kéo cáp đi song song với con đường bộ hành ngắm cảnh tại Eo Gió - Ảnh: TẤN LỰC

Hạng mục Zipline tuyến 1 là công trình dịch vụ quy mô nhỏ, phát sinh theo đề xuất của doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức họp với các sở, ngành liên quan và có văn bản thống nhất chủ trương để chủ đầu tư nghiên cứu, đề xuất bổ sung tại dự án Khu du lịch sinh thái Eo Gió.

Theo ban quản lý, việc khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, bổ sung các loại hình du lịch mạo hiểm, trải nghiệm mới lạ như Zipline nằm trong chủ trương chung của tỉnh nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Đưa danh thắng Eo Gió trở thành điểm đến hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế.

Cơ quan này cho hay quan điểm của ban là quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nhưng tuyệt đối không đánh đổi môi trường, danh thắng và cảnh quan thiên nhiên lấy phát triển kinh tế đơn thuần.

Công nhân đang hối hả thi công trụ thép nơi thiết kế điểm kết thúc đường trượt - Ảnh: TẤN LỰC

Trong quá trình thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và cấp phép xây dựng, ban đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, yêu cầu chủ đầu tư hạn chế tối đa việc đào đắp, san gạt, phá vỡ cấu trúc địa hình núi đá tự nhiên và thảm thực vật tại khu vực Eo Gió.

Đồng thời, áp dụng kết cấu khung giàn thép linh hoạt, nhỏ gọn, có màu sắc tệp với cảnh quan núi đá, hòa nhập với không gian thiên nhiên xung quanh.

Tuyệt đối không cho phép bê tông hóa tràn lan làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ danh thắng. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về độ cao tĩnh không, phương án an toàn thể thao và đánh giá tác động môi trường.