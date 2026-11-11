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Điều tra vụ 1 người đàn ông tử vong trên bãi biển

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Người dân ở phường Đông Ninh Hòa (Khánh Hòa) phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế nằm úp trên bãi biển.

Phát hiện người đàn ông tử vong trên bãi biển - Ảnh 1.

Người đàn ông tử vong trong tư thế nằm úp trên bãi biển, không mặc quần áo - Ảnh: MS

Ngày 11-11, lãnh đạo UBND phường Đông Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết Công an phường đang phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một người đàn ông được phát hiện tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, ông Trần An Khánh (trú tổ dân phố Ninh Thủy 3, phường Đông Ninh Hòa) trong lúc đi dọc bờ kè đang xây dựng thì phát hiện thi thể một người đàn ông. 

Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp trên bãi cát, trên người không có quần áo.

Ông Khánh báo tin cho chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Công an phường Đông Ninh Hòa có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo cảnh sát, hiện chưa xác định danh tính nạn nhân.

Phát hiện người đàn ông tử vong trên bãi biển - Ảnh 2.Phát hiện 1 người tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội

Đến 12h40 ngày 5-11, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

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XUÂN HOÁT
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    Chủ đề: bãi biển thi thể Ninh Hòa Khánh hòa Tử vong

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