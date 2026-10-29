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Phát hiện thi thể nữ trôi dạt trên sông Sài Gòn ở phường An Khánh

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Ngày 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể một phụ nữ tại bờ kè sông Sài Gòn, đoạn cuối đường 21, phường An Khánh.

Phát hiện thi thể nữ trôi dạt vào bến buýt sông ở phường An Khánh - Ảnh 1.

Khu vực người dân phát hiện thi thể nữ giới trôi dạt trên sông Sài Gòn - Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 27-10, trong lúc đi dạo tại khu vực ven sông Sài Gòn, phường An Khánh, anh Đ.G.B. bất ngờ phát hiện thi thể một phụ nữ trôi dạt gần bờ kè.

Sau đó, anh B. đến Công an phường An Khánh trình báo sự việc. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin, tiến hành các thủ tục liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, nạn nhân là nữ, cao khoảng 1,6m, thể trạng trung bình, tóc đen cắt ngắn. 

Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo khoác màu xanh, bên trong là áo thun đen, quần thun dài màu đen; cổ tay trái đeo vòng hạt dạng chuỗi màu đỏ.

Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính và thân nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ cơ quan công an tại số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM, hoặc gọi số điện thoại 0934053456, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Thành để cung cấp thông tin, phục vụ công tác xác minh.

Đi dạo bờ sông phát hiện thi thể nữ trôi dạt vào bến tàu buýt sông ở phường An Khánh - Ảnh 2.Tìm thấy thi thể hai nam sinh lớp 10 mất tích trên sông Mã

Hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn ở Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể hai nam sinh mất tích khi ra sông Mã tắm vào chiều 26-10.

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MINH HÒA
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    Chủ đề: xác chết thi thể sông Sài Gòn trôi sông trôi dạt

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