Uống nước sau khi thức dậy là một cách đơn giản để bổ sung lượng nước - Ảnh minh họa

Việc uống nước sau khi thức dậy là một cách đơn giản để bổ sung lượng nước đã mất, hỗ trợ các hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể.

Nhiều người lựa chọn nước ấm thay vì nước lạnh vì cảm giác dễ chịu khi uống. Tuy nhiên, nước ấm thực sự mang lại những lợi ích gì và liệu có tốt hơn nước ở nhiệt độ thường?

Các lợi ích từ uống 1 cốc nước ấm buổi sáng

Một trong những lợi ích rõ ràng nhất của việc uống nước vào buổi sáng là giúp duy trì trạng thái đủ nước cho cơ thể.

Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều hòa thân nhiệt, vận chuyển chất dinh dưỡng, duy trì tuần hoàn máu và hỗ trợ hoạt động của các cơ quan.

Khi cơ thể thiếu nước, con người có thể cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, khô miệng và khó tập trung. Bổ sung nước sau khi thức dậy có thể giúp cải thiện những triệu chứng liên quan đến tình trạng thiếu nước nhẹ.

Bên cạnh đó, uống đủ nước còn có ý nghĩa đối với sức khỏe hệ tiêu hóa.

Nước giúp duy trì độ mềm của phân, hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã và hạn chế tình trạng táo bón liên quan đến thiếu nước.

Đối với một số người, uống nước ấm vào buổi sáng có thể tạo cảm giác dễ chịu ở đường tiêu hóa và kích thích nhu cầu đi đại tiện. Tuy nhiên, hiệu quả này có thể khác nhau tùy từng người.

Nước ấm cũng có thể giúp làm dịu cảm giác khô họng, giảm khó chịu ở niêm mạc họng sau một đêm ngủ, đặc biệt đối với những người có thói quen thở bằng miệng.

Ngoài ra, uống nước lọc thay cho các loại đồ uống có đường vào buổi sáng là một cách đơn giản để giảm lượng đường và calo nạp vào cơ thể, góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đường huyết.

Không nên uống ngay nếu nước quá nóng - Ảnh minh họa

Giúp giảm cân, thải độc cơ thể?

Lợi ích của việc uống nước đối với quá trình kiểm soát cân nặng chủ yếu đến từ việc thay thế các loại đồ uống chứa nhiều calo và có thể giúp một số người tăng cảm giác no khi uống trước bữa ăn.

Tương tự, quan niệm uống nước ấm để "thải độc" cơ thể cũng cần được hiểu đúng.

Gan và thận là những cơ quan đảm nhiệm vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và đào thải các chất không cần thiết ra khỏi cơ thể.

Uống đủ nước giúp duy trì hoạt động bình thường của thận và hỗ trợ quá trình bài tiết nước tiểu. Tuy nhiên, nước ấm không có khả năng đặc biệt trong việc loại bỏ độc tố, làm sạch gan hay làm tan mảng bám cholesterol trong mạch máu.

Trên thực tế, chưa có bằng chứng thuyết phục cho thấy uống nước ấm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe vượt trội so với uống nước ở nhiệt độ thường. Điều quan trọng hơn cả là lượng nước được bổ sung đầy đủ và đều đặn trong ngày.

Cách thức uống nước ấm buổi sáng

Sau khi thức dậy, một người trưởng thành khỏe mạnh có thể bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước khoảng 200-250ml, uống từ từ tùy theo nhu cầu của cơ thể.

Nước nên có nhiệt độ ấm vừa phải, không gây cảm giác nóng rát khi tiếp xúc với môi, miệng và cổ họng.

Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC), thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đã phân loại việc sử dụng đồ uống rất nóng, ở nhiệt độ trên 65 độ C, là yếu tố có khả năng gây ung thư ở người, liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản.

Do đó, không nên uống nước quá nóng với suy nghĩ nhiệt độ càng cao thì lợi ích đối với sức khỏe càng lớn.

Người khỏe mạnh có thể uống nước trước hoặc sau khi ăn sáng tùy theo thói quen. Hiện không có bằng chứng cho thấy bắt buộc phải uống nước khi bụng đói mới mang lại lợi ích.

Đối với người mắc bệnh tiểu đường, nước lọc là lựa chọn phù hợp hơn so với nước ấm pha đường hoặc mật ong.

Những người mắc bệnh suy tim, suy thận hoặc đang được bác sĩ chỉ định hạn chế lượng dịch cần tuân thủ lượng nước được khuyến nghị riêng, thay vì cố gắng uống nhiều nước theo các lời khuyên phổ biến.

Một cốc nước ấm vào buổi sáng là thói quen đơn giản, ít tốn kém và có thể góp phần xây dựng lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp điều trị bệnh hay bí quyết giảm cân kỳ diệu.

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và bổ sung nước phù hợp trong suốt cả ngày mới là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.