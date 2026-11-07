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Uống nước ấm hay nước lạnh loại nào tốt hơn cho sức khỏe?

tác giả
NGUYỆT ĐỨC
NGUYỆT ĐỨC
NGUYỆT ĐỨC

Nước tham gia vào hầu hết các quá trình sinh học trong cơ thể. Cơ thể thiếu nước có thể dẫn đến những vấn đề như đau đầu, mệt mỏi, táo bón và nhiều vấn đề khác. Nhưng ít người để ý nhiệt độ của loại nước bạn uống cũng có những ảnh hưởng trong tình huống nhất định.

Uống nước ấm hay nước lạnh loại nào tốt hơn cho sức khỏe? - Ảnh 1.

Một cốc trà ấm vào buổi sáng mang lại tinh thần hứng khởi - Ảnh minh họa

Về khía cạnh cấp nước và sức khỏe tổng thể, nhiệt độ của nước không phải vấn đề quan trọng. Khi bạn ăn thức ăn và uống chất lỏng, chúng sẽ di chuyển qua hệ tiêu hóa và được điều chỉnh bằng với nhiệt độ cơ thể. 

Trong hầu hết các trường hợp, nước lạnh và nước ấm đều có thể cấp nước cho cơ thể hiệu quả như nhau. Vì vậy, bạn có thể lựa chọn nhiệt độ nước mình thích nhất, quan trọng là cần đáp ứng đủ nhu cầu nước của cơ thể mỗi ngày.

Khi nào bạn nên uống nước ở nhiệt độ cụ thể?

Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, nhiệt độ của nước không ảnh hưởng đến khả năng bù nước cho cơ thể, nhưng việc chọn nước lạnh hoặc nước ấm có thể là lựa chọn hợp lý trong một số tình huống nhất định.

Nước lạnh

Nước mát hoặc nước lạnh có thể giúp hạ thân nhiệt khi cơ thể quá nóng, lúc tập thể dục dưới thời tiết nắng nóng. Nước lạnh cũng giúp bù nước sau khi cơ thể chịu tác động của nhiệt độ cao.

Một nghiên cứu năm 2025 cho thấy việc uống nước mát giúp giảm nhiệt độ cơ thể, bao gồm cả nhiệt độ lõi và nhiệt độ bề mặt da hiệu quả hơn so với nước ấm ở những người tập thể dục trong điều kiện thời tiết nóng. 

Nước mát cũng giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn khi ở trong môi trường nóng bức.

Nước ấm

Khi bị cảm lạnh hoặc cúm, việc nhấp từng ngụm nước ấm hoặc nóng có thể giúp làm dịu tạm thời các triệu chứng như đau họng và nghẹt mũi. Ngoài ra, thưởng thức một tách nước ấm hoặc trà còn mang lại cảm giác dễ chịu khi cơ thể bạn đang không khỏe, đồng thời giúp xoa dịu tạm thời các triệu chứng như đau đầu.

Nếu bạn cảm thấy lạnh, uống nước ấm hoặc nóng có thể là lựa chọn tốt hơn so với nước lạnh. Mặc dù đồ uống ấm không làm tăng đáng kể nhiệt độ cơ thể, nhưng chúng có thể giúp giảm tình trạng run rẩy, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu hơn hoặc cải thiện hiệu suất thể chất trong thời tiết lạnh. 

Vì vậy, nếu bạn đang ở ngoài trời trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và muốn một loại đồ uống mang lại cảm giác dễ chịu, giúp cơ thể ấm hơn và giảm bớt sự run rẩy, thì nước ấm hoặc nóng sẽ là lựa chọn phù hợp hơn nước lạnh.

Với những người bị nhạy cảm răng hoặc dễ đau đầu, nước quá lạnh có thể gây khó chịu cho những người có răng nhạy cảm và kích hoạt cơn đau đầu ở một số người.

Lựa chọn theo sở thích cá nhân

Trong một số trường hợp nhất định, nước lạnh có thể là lựa chọn tốt hơn nước ấm và ngược lại. Tuy nhiên, nếu bạn có sức khỏe bình thường và chỉ muốn đảm bảo cơ thể đủ nước (2-3 lít mỗi ngày), sở thích cá nhân mới là yếu tố quan trọng nhất.

Cả nước lạnh và nước ấm đều có khả năng cung cấp nước cho cơ thể hiệu quả như nhau, vì vậy lựa chọn tốt nhất chính là loại nước mà bạn có thể uống đều đặn mỗi ngày.

- Ảnh 1.Chăm chút nước uống miễn phí

TT - Khoảng một tháng nay, trước nhà 447 Thống Nhất (TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) có đặt một bình nước lọc, bên ngoài dán dòng chữ “Nước uống miễn phí”.

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NGUYỆT ĐỨC
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    Chủ đề: TP Phan Rang nước uống uống nước ấm

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