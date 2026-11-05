Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Tắm nước lạnh thường xuyên, số ngày nghỉ làm vì bệnh giảm 31%?

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

Một nghiên cứu mới cho thấy những người duy trì thói quen tắm nước lạnh ít nghỉ làm vì bệnh hơn so với những người không thường xuyên làm điều này.

Tắm nước lạnh có thể giúp giảm ngày nghỉ làm vì bệnh - Ảnh 1.

Tắm nước lạnh có thể là một biện pháp đơn giản để tăng cường sức khỏe - Ảnh: CANVA

Nhà tâm lý học Lena Glaser đã thực hiện nghiên cứu nói trên trong khuôn khổ luận án tiến sĩ tại Đại học Basel (Thụy Sĩ). Bà đã phân tích dữ liệu từ ba thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, đánh giá tác động của việc tắm nước lạnh đối với sức khỏe và hành vi.

Nghiên cứu tổng hợp trên 719 người cho thấy những người duy trì thói quen tắm nước lạnh nghỉ làm vì bệnh ít hơn 31% so với nhóm không thường xuyên tắm nước lạnh.

Kết quả cũng ghi nhận số ngày tự báo cáo bị bệnh giảm 26%, gợi ý lợi ích tiềm năng của thói quen này đối với sức khỏe.

Ngoài giảm số ngày nghỉ làm vì bệnh, những người tham gia tắm nước lạnh còn ghi nhận sức khỏe tinh thần cải thiện nhẹ qua các bảng câu hỏi. Tuy nhiên, mức cải thiện về sức khỏe thể chất chưa đạt ý nghĩa thống kê.

Đáng chú ý, nhiều người bỏ cuộc trong hai tuần đầu tiên của thử nghiệm nhưng tỉ lệ này giảm dần về sau.

Trong số những người duy trì thói quen ít nhất 70% thời gian, có từ 77,3 - 90% cho biết họ tắm nước lạnh mỗi tuần, tùy thử nghiệm. Điều này cho thấy cơ thể có thể dần thích nghi với việc tiếp xúc nước lạnh.

Kết quả tương đồng với một nghiên cứu năm 2016, từng ghi nhận người tắm nước lạnh có số ngày nghỉ làm vì bệnh giảm 29%.

Tuy nhiên, nghiên cứu trước đó không phát hiện sự suy giảm số ngày người tham gia cảm thấy bị bệnh, theo trang ScienceAlert ngày 5-11.

Các nhà khoa học cho rằng việc tiếp xúc nước lạnh lặp lại có thể kích thích phản ứng miễn dịch.

Một nghiên cứu năm 2024 cũng ghi nhận những thay đổi trong tín hiệu đáp ứng miễn dịch ở người tắm nước lạnh. Dù vậy, nghiên cứu mới chưa khảo sát cơ chế sinh học đứng sau những lợi ích được ghi nhận.

Tác giả lưu ý kết quả hiện chưa được bình duyệt, chủ yếu dựa trên dữ liệu do người tham gia tự báo cáo. Vì vậy, chưa thể khẳng định tắm nước lạnh trực tiếp giúp phòng bệnh hay cải thiện sức khỏe.

Nếu muốn thử, bà Glaser khuyến nghị bắt đầu từ từ, giảm nhiệt độ nước từng bước và điều chỉnh theo khả năng thích nghi của cơ thể, thay vì ép bản thân chịu lạnh đột ngột.

Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án tiến sĩ của bà Lena Glaser tại Đại học Basel và đã được gửi đến tạp chí Journal of Health Psychology.

Tắm nước lạnh có thể giúp giảm ngày nghỉ làm vì bệnh - Ảnh 3.Tập thể thao xong, nên tắm nước lạnh hay nước ấm?

Tắm nước lạnh sau khi tập thể dục đang ngày càng trở thành một xu hướng phổ biến. Trên thực tế, đây là đề tài khoa học thể thao phức tạp.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thói quen tắm nước lạnh tăng cường sức khỏe

    Dòng sự kiện: Nghiên cứu mới

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất