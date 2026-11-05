Tắm nước lạnh thường xuyên, số ngày nghỉ làm vì bệnh giảm 31%?

Tắm nước lạnh có thể là một biện pháp đơn giản để tăng cường sức khỏe - Ảnh: CANVA

Nhà tâm lý học Lena Glaser đã thực hiện nghiên cứu nói trên trong khuôn khổ luận án tiến sĩ tại Đại học Basel (Thụy Sĩ). Bà đã phân tích dữ liệu từ ba thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, đánh giá tác động của việc tắm nước lạnh đối với sức khỏe và hành vi.

Nghiên cứu tổng hợp trên 719 người cho thấy những người duy trì thói quen tắm nước lạnh nghỉ làm vì bệnh ít hơn 31% so với nhóm không thường xuyên tắm nước lạnh.

Kết quả cũng ghi nhận số ngày tự báo cáo bị bệnh giảm 26%, gợi ý lợi ích tiềm năng của thói quen này đối với sức khỏe.

Ngoài giảm số ngày nghỉ làm vì bệnh, những người tham gia tắm nước lạnh còn ghi nhận sức khỏe tinh thần cải thiện nhẹ qua các bảng câu hỏi. Tuy nhiên, mức cải thiện về sức khỏe thể chất chưa đạt ý nghĩa thống kê.

Đáng chú ý, nhiều người bỏ cuộc trong hai tuần đầu tiên của thử nghiệm nhưng tỉ lệ này giảm dần về sau.

Trong số những người duy trì thói quen ít nhất 70% thời gian, có từ 77,3 - 90% cho biết họ tắm nước lạnh mỗi tuần, tùy thử nghiệm. Điều này cho thấy cơ thể có thể dần thích nghi với việc tiếp xúc nước lạnh.

Kết quả tương đồng với một nghiên cứu năm 2016, từng ghi nhận người tắm nước lạnh có số ngày nghỉ làm vì bệnh giảm 29%.

Tuy nhiên, nghiên cứu trước đó không phát hiện sự suy giảm số ngày người tham gia cảm thấy bị bệnh, theo trang ScienceAlert ngày 5-11.

Các nhà khoa học cho rằng việc tiếp xúc nước lạnh lặp lại có thể kích thích phản ứng miễn dịch.

Một nghiên cứu năm 2024 cũng ghi nhận những thay đổi trong tín hiệu đáp ứng miễn dịch ở người tắm nước lạnh. Dù vậy, nghiên cứu mới chưa khảo sát cơ chế sinh học đứng sau những lợi ích được ghi nhận.

Tác giả lưu ý kết quả hiện chưa được bình duyệt, chủ yếu dựa trên dữ liệu do người tham gia tự báo cáo. Vì vậy, chưa thể khẳng định tắm nước lạnh trực tiếp giúp phòng bệnh hay cải thiện sức khỏe.

Nếu muốn thử, bà Glaser khuyến nghị bắt đầu từ từ, giảm nhiệt độ nước từng bước và điều chỉnh theo khả năng thích nghi của cơ thể, thay vì ép bản thân chịu lạnh đột ngột.

Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án tiến sĩ của bà Lena Glaser tại Đại học Basel và đã được gửi đến tạp chí Journal of Health Psychology.