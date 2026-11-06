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Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận hơn 10.000 lượt khám bệnh lý niệu nữ mỗi năm

tác giả
THU HIẾN
THU HIẾN
THU HIẾN

Mỗi năm, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) tiếp nhận hơn 10.000 lượt người bệnh mắc các bệnh lý niệu nữ và sàn chậu. Trong đó, bàng quang tăng hoạt, tiểu không tự chủ khi gắng sức, sa tạng chậu và đau vùng chậu mạn tính... là những bệnh lý thường gặp.

Mỗi năm, Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận hơn 10.000 lượt khám bệnh lý niệu nữ và sàn chậu - Ảnh 1.

PGS Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) - chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 6-11, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) đã tổ chức Hội thảo Tập huấn toàn diện về Niệu nữ chuẩn Châu Âu năm 2026, quy tụ hơn 300 bác sĩ thuộc các chuyên ngành tiết niệu, sản phụ khoa, vật lý trị liệu và các lĩnh vực liên quan.

Phát biểu tại hội thảo, PGS Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) - cho hay các bệnh lý về đường tiểu ở nữ, rối loạn chức năng sàn chậu và tiểu không tự chủ là những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe tâm lý, mối quan hệ gia đình và sự tự tin của hàng triệu phụ nữ.

Tại bệnh viện mỗi năm tiếp nhận và điều trị cho hàng chục nghìn lượt người bệnh mắc các vấn đề về rối loạn tiểu tiện và niệu nữ, niệu chức năng.

Thực tiễn điều trị cho thấy, chăm sóc sức khỏe niệu nữ không đơn thuần là giải quyết một triệu chứng hay thực hiện một kỹ thuật ngoại khoa.

Bệnh viện Bình Dân là bệnh viện duy nhất trên cả nước có đủ 2 chuyên khoa sâu để chăm sóc sức khỏe tiết niệu, tình dục toàn diện cho cả nam và nữ, với sự chung tay của khoa nam học và khoa niệu nữ - niệu chức năng.

Đây là lợi thế chuyên môn quan trọng, tạo điều kiện tiếp cận toàn diện hơn các vấn đề sức khỏe tiết niệu, tình dục ở cả nam và nữ; đồng thời mở rộng khả năng tư vấn, chẩn đoán và điều trị cho người bệnh cũng như các cặp đôi.

Theo thống kê của Bệnh viện Bình Dân, các bệnh lý niệu nữ và rối loạn chức năng sàn chậu như: bàng quang tăng hoạt (OAB), tiểu không tự chủ khi gắng sức (SUI), sa tạng chậu (POP) và hội chứng đau vùng chậu mạn tính (CPP), nhiễm khuẩn niệu tái phát ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe tâm lý và chất lượng sống của phụ nữ.

Tuy nhiên, do tính chất tế nhị, nhiều người bệnh còn e ngại khi chia sẻ triệu chứng hoặc chưa được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Mỗi năm, Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận điều trị khoảng hơn 10.000 trường hợp gặp các bệnh lý trên.

Mỗi năm, Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận hơn 10.000 lượt khám bệnh lý niệu nữ và sàn chậu - Ảnh 3.

TS.BS Trang Võ Anh Vinh - Trưởng khoa Niệu nữ chức năng, Bệnh viện Bình Dân - đang thăm khám cho người bệnh - Ảnh: NHUNG TRẦN

TS.BS Trang Võ Anh Vinh - Trưởng khoa Niệu nữ chức năng, Bệnh viện Bình Dân - cho biết các bệnh lý về niệu nữ bệnh viện thường gặp như bàng quang tăng hoạt, tiểu không kiểm soát khi gắng sức, sa tạng chậu và đau vùng chậu mạn tính. Ngoài ra còn có nhiễm khuẩn, rò đường tiết niệu và một số bệnh lý tiết niệu khác ở phụ nữ.

Nguyên nhân gây bệnh có thể rất đa dạng, một số nguyên nhân chưa được xác định rõ.

Bác sĩ Vinh lưu ý triệu chứng của một số bệnh lý niệu nữ có thể giống nhiễm trùng tiểu. Vì vậy, người bệnh đôi khi bị chẩn đoán nhầm và dùng kháng sinh không cần thiết. Thăm khám tại cơ sở chuyên sâu giúp xác định đúng bệnh để điều trị phù hợp.

"Các bệnh lý niệu nữ thường nhạy cảm, khiến một số người ngại chia sẻ và trì hoãn đi khám. Nhiều người chỉ tìm đến bệnh viện khi triệu chứng trở nên khó chịu, ảnh hưởng rõ đến giấc ngủ, công việc và sinh hoạt", bác sĩ Vinh cho hay.

Bác sĩ Vinh khuyến cáo, người bệnh nên đi khám khi có triệu chứng kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, thay vì tự chẩn đoán và điều trị tại nhà. Bệnh viện có các phương pháp điều trị từ tư vấn thay đổi lối sống, dùng thuốc đến những can thiệp phù hợp với từng trường hợp.

Hơn 10.000 lượt khám bệnh niệu nữ tại Bệnh viện Bình Dân mỗi năm, bệnh nào phổ biến nhất? - Ảnh 1.Bệnh viện Bình Dân đưa bác sĩ, máy móc về Bà Rịa, giúp người dân bớt đi xa chữa bệnh

Người dân Bà Rịa sẽ có thêm cơ hội được điều trị các bệnh ngoại khoa chuyên sâu ngay tại địa phương, khi Bệnh viện Bình Dân cử chuyên gia, bác sĩ trẻ đến hỗ trợ dài hạn và cho mượn nhiều thiết bị y tế.

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THU HIẾN
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    Chủ đề: tiết niệu đường tiết niệu Bệnh viện Bình Dân

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