Sữa tươi mở nắp để được bao lâu?

Sữa là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình, từ sữa tươi nguyên kem, sữa ít béo đến sữa không chứa lactose - Ảnh: nutritionsource

Điều quan trọng là không chỉ nhìn vào hạn sử dụng in trên bao bì hộp sữa. Cách cất sữa trong tủ lạnh, thời gian để sữa ở nhiệt độ phòng và việc đóng nắp sau mỗi lần sử dụng đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Sữa mở nắp dùng được trong bao lâu?

Thời gian bảo quản sữa sau khi mở nắp không giống nhau ở tất cả các sản phẩm. Giáo sư Susie Craig, chuyên gia về an toàn thực phẩm và sức khỏe tại Đại học Bang Washington (Mỹ), khuyến nghị người tiêu dùng chú ý đến ngày sử dụng trên bao bì và tuân thủ hướng dẫn bảo quản của nhà sản xuất.

Dưới đây là những điểm cần lưu ý với từng loại sữa:

Sữa nguyên kem, sữa ít béo và sữa tách béo: Các loại này có thời gian bảo quản tương đối giống nhau nếu được chế biến và bảo quản trong điều kiện tương đương. Hãy làm theo hướng dẫn trên bao bì và giữ sữa ở nhiệt độ không quá 4,4°C.

Sữa không chứa lactose: Một số sản phẩm có thể bảo quản lâu hơn tùy phương pháp chế biến và loại bao bì. Tuy nhiên, không nên mặc định mọi loại sữa không lactose đều để được lâu hơn.

Sữa tiệt trùng ở nhiệt độ cực cao (UHT): Quá trình xử lý ở nhiệt độ cao giúp giảm số lượng vi sinh vật có thể gây hư hỏng, nhờ đó sữa thường có thời hạn bảo quản dài hơn khi chưa mở nắp. Sau khi mở, cần tuân thủ hướng dẫn riêng của sản phẩm và bảo quản lạnh liên tục.

Sữa hữu cơ: Sữa hữu cơ không mặc nhiên để được lâu hơn sữa thông thường. Nếu hai loại được thanh trùng theo cùng phương pháp và bảo quản trong điều kiện tương tự, thời gian sử dụng có thể tương đương.

Sữa có nguồn gốc thực vật: Với sữa hạnh nhân hoặc sữa đậu nành, hướng dẫn FoodKeeper được chuyên gia Susie Craig dẫn lại cho biết thời gian sử dụng thường khoảng 7-10 ngày sau khi mở nắp nếu được bảo quản lạnh. Những sản phẩm khác có thể có khuyến nghị riêng, vì vậy cần kiểm tra nhãn hộp.

Daryl Spors, chuyên gia khoa học thực phẩm kiêm Phó chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm tại Organic Valley (Mỹ), nhấn mạnh rằng sau khi mở nắp, bảo quản lạnh đúng cách và thao tác vệ sinh là những yếu tố quan trọng quyết định thời gian sữa giữ được chất lượng.

Các mốc thời gian trên chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết rằng sữa chắc chắn an toàn đến ngày cuối cùng. Sữa có thể hỏng sớm hơn nếu nhiều lần tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc bị nhiễm bẩn trong quá trình vận chuyển, bày bán hay sử dụng tại nhà.

Vị trí phù hợp để bảo quản sữa tươi là ngăn bên trong, gần phía sau tủ lạnh - Ảnh minh họa

5 cách bảo quản sữa sau khi mở nắp để hạn chế hư hỏng

1. Đặt sữa ở ngăn trong, gần phía sau tủ lạnh

Vị trí phù hợp để bảo quản sữa là ngăn bên trong, gần phía sau tủ lạnh, nơi nhiệt độ thường lạnh và ổn định hơn. Cánh cửa tủ lạnh tuy thuận tiện nhưng nhiệt độ thường xuyên thay đổi mỗi khi mở, đóng khiến sữa phải tiếp xúc với những đợt tăng nhiệt lặp lại.

Nên duy trì nhiệt độ tủ lạnh ở mức 4,4°C trở xuống. Có thể sử dụng nhiệt kế tủ lạnh để kiểm tra thay vì chỉ dựa vào nút điều chỉnh nhiệt độ.

2. Đóng chặt nắp sau mỗi lần sử dụng

Sau khi rót sữa, hãy đóng nắp kín và đặt hộp đứng trong tủ lạnh. Việc này giúp hạn chế bụi bẩn và các tác nhân gây nhiễm bẩn xâm nhập, đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm.

3. Đưa sữa trở lại tủ lạnh càng sớm càng tốt

Chỉ lấy sữa ra khi cần, rót lượng vừa đủ rồi cất lại ngay. Không nên để cả hộp sữa trên bàn trong suốt bữa ăn hoặc nhiều giờ liên tục, đặc biệt khi thời tiết nóng.

Việc thường xuyên để sữa ấm lên rồi lại làm lạnh có thể rút ngắn thời gian bảo quản. Tác động này có thể tích lũy qua nhiều lần sử dụng.

4. Giữ tay và dụng cụ sạch, không uống trực tiếp từ hộp

Tránh chạm tay bẩn vào miệng hộp hoặc nắp. Không uống trực tiếp từ bao bì nếu muốn bảo quản phần sữa còn lại, bởi thao tác này có thể đưa vi khuẩn vào hộp và làm tăng nguy cơ hư hỏng.

Ngoài ra, không đổ phần sữa đã rót ra cốc nhưng uống không hết trở lại hộp ban đầu. Phần sữa này có thể đã tiếp xúc với miệng, dụng cụ hoặc môi trường bên ngoài.

5. Kiểm tra hạn sử dụng và dấu hiệu bất thường

Hãy xem ngày sử dụng trên bao bì, hướng dẫn sau khi mở nắp và điều kiện bảo quản mà nhà sản xuất khuyến nghị. Nếu sữa có mùi chua hoặc mùi lạ, vị bất thường, xuất hiện những mảng vón cục hay kết cấu khác thường, nên bỏ đi.

Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào mùi hoặc vẻ ngoài để kết luận sữa an toàn. Một số tác nhân gây bệnh có thể hiện diện mà không làm thực phẩm thay đổi rõ rệt. Nếu sữa đã được bảo quản sai cách hoặc để ngoài nhiệt độ lạnh quá lâu, hãy thận trọng và không cố sử dụng chỉ vì sản phẩm chưa có mùi lạ.

Lưu ý: Hạn sử dụng trên hộp không thay thế cho việc bảo quản đúng cách. Để sữa giữ được chất lượng tốt hơn, hãy đóng kín nắp, duy trì nhiệt độ tủ lạnh ổn định và hạn chế thời gian để sữa ở ngoài.