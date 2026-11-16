Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Diễn viên 'Ultraman Teo' Noa Nakada qua đời ở tuổi 23

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Ngày 16-11, Nikkan Sports đưa tin Noa Nakada, diễn viên đảm nhận vai Izumi Kanna trong phim truyền hình Ultraman Teo, đột ngột qua đời ở tuổi 23.

Diễn viên 'Ultraman Teo' Noa Nakada qua đời - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Noa Nakada - Ảnh: TOHO

Thông tin Noa Nakada qua đời do công ty quản lý Toho Entertainment xác nhận. Tuy nhiên, nguyên nhân và ngày mất cụ thể không được công bố.

Theo thông báo của công ty quản lý, lễ viếng và tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư. Công ty gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ Noa Nakada vì đã quan tâm, giúp đỡ cô trong sự nghiệp.

Vai diễn cuối cùng của Noa Nakada vẫn phát sóng trọn vẹn  

Sau khi thông tin nữ diễn viên qua đời được công bố, TV Tokyo và Tsuburaya Productions đăng tải thông báo tưởng niệm trên trang web chính thức của Ultraman Teo

Đại diện chương trình xác nhận quá trình ghi hình toàn bộ các tập phim đã hoàn tất. Vì vậy, Ultraman Teo vẫn được phát sóng theo kế hoạch đến tập cuối cùng. 

Trong phần phim kỷ niệm 60 năm thương hiệu Ultraman, Noa Nakada đảm nhận vai Izumi Kanna, sinh viên ngành khoa học động vật ứng dụng và thành viên câu lạc bộ thiên văn học. 

Diễn viên 'Ultraman Teo' Noa Nakada qua đời - Ảnh 2.

Các tập phim của Ultraman Teo có Noa Nakada góp mặt vẫn sẽ được phát sóng như dự kiến - Ảnh: TOHO

Cô giành được vai diễn thông qua vòng tuyển chọn của bộ phim, đồng thời tham gia thể hiện ca khúc chủ đề Link Hearts.

Đạo diễn Makoto Kamiya cũng bày tỏ sự bàng hoàng trên mạng xã hội X. Ông viết: "Cô ấy còn quá trẻ, mọi chuyện đã đến quá sớm. Xin cầu nguyện cho cô được an nghỉ".

TIN LIÊN QUAN

Bài đăng Instagram cuối cùng của Noa Nakada được thực hiện ngày 6-11. 

Cô gửi lời cảm ơn khán giả đã theo dõi tập 16 của Ultraman Teo, đồng thời chia sẻ về tình huống của nhân vật Kanna khi Rintaro thể hiện tài năng khiến nhân vật của cô không có nhiều cơ hội thể hiện.

Noa Nakada sinh năm 2003 tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Năm 2016, cô lọt vào vòng chung kết cuộc thi Toho Cinderella lần thứ 8. Tháng 6-2019, cô ra mắt diễn xuất qua bộ phim điện ảnh We are little zombies. 

Diễn viên 'Ultraman Teo' Noa Nakada qua đời - Ảnh 3.

Dù còn trẻ nhưng Noa Nakada vẫn góp mặt trong nhiều dự án phim lớn - Ảnh: TOHO

Năm 2021, cô gây chú ý khi đóng vai con gái nhân vật chính do Muro Tsuyoshi thủ vai trong phim My Daddy. Cô cũng từng tham gia các phim truyền hình như PicuShinhannin Flag 2, cùng bộ phim Nibiiro Chocolat Ville Biennale (2024).

Ngoài Ultraman Teo, Noa Nakada còn góp mặt trong phim điện ảnh Kanojo ni Attara, Yoroshiku to, dự kiến phát hành tại Nhật Bản ngày 4-12. 

Đơn vị sản xuất cho biết bộ phim vẫn được công chiếu theo kế hoạch sau khi tham khảo ý kiến và nhận được sự đồng ý từ gia đình Noa Nakada.

Diễn viên 'Ultraman Teo' Noa Nakada qua đời - Ảnh 5.Một nữ diễn viên Nhật Bản 44 tuổi qua đời vì ung thư

Diễn viên Nhật Bản Nakamura Yuri qua đời ở tuổi 44 sau thời gian điều trị ung thư trực tràng. Cô từng phẫu thuật nhưng sau đó được phát hiện ung thư di căn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: qua đời Nhật BẢn Toho Noa Nakada Ultraman Teo

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất