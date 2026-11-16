Diễn viên 'Ultraman Teo' Noa Nakada qua đời ở tuổi 23

Nữ diễn viên Noa Nakada - Ảnh: TOHO

Thông tin Noa Nakada qua đời do công ty quản lý Toho Entertainment xác nhận. Tuy nhiên, nguyên nhân và ngày mất cụ thể không được công bố.

Theo thông báo của công ty quản lý, lễ viếng và tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư. Công ty gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ Noa Nakada vì đã quan tâm, giúp đỡ cô trong sự nghiệp.

Vai diễn cuối cùng của Noa Nakada vẫn phát sóng trọn vẹn

Sau khi thông tin nữ diễn viên qua đời được công bố, TV Tokyo và Tsuburaya Productions đăng tải thông báo tưởng niệm trên trang web chính thức của Ultraman Teo.

Đại diện chương trình xác nhận quá trình ghi hình toàn bộ các tập phim đã hoàn tất. Vì vậy, Ultraman Teo vẫn được phát sóng theo kế hoạch đến tập cuối cùng.

Trong phần phim kỷ niệm 60 năm thương hiệu Ultraman, Noa Nakada đảm nhận vai Izumi Kanna, sinh viên ngành khoa học động vật ứng dụng và thành viên câu lạc bộ thiên văn học.

Các tập phim của Ultraman Teo có Noa Nakada góp mặt vẫn sẽ được phát sóng như dự kiến - Ảnh: TOHO

Cô giành được vai diễn thông qua vòng tuyển chọn của bộ phim, đồng thời tham gia thể hiện ca khúc chủ đề Link Hearts.

Đạo diễn Makoto Kamiya cũng bày tỏ sự bàng hoàng trên mạng xã hội X. Ông viết: "Cô ấy còn quá trẻ, mọi chuyện đã đến quá sớm. Xin cầu nguyện cho cô được an nghỉ".

Bài đăng Instagram cuối cùng của Noa Nakada được thực hiện ngày 6-11.

Cô gửi lời cảm ơn khán giả đã theo dõi tập 16 của Ultraman Teo, đồng thời chia sẻ về tình huống của nhân vật Kanna khi Rintaro thể hiện tài năng khiến nhân vật của cô không có nhiều cơ hội thể hiện.

Noa Nakada sinh năm 2003 tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Năm 2016, cô lọt vào vòng chung kết cuộc thi Toho Cinderella lần thứ 8. Tháng 6-2019, cô ra mắt diễn xuất qua bộ phim điện ảnh We are little zombies.

Dù còn trẻ nhưng Noa Nakada vẫn góp mặt trong nhiều dự án phim lớn - Ảnh: TOHO

Năm 2021, cô gây chú ý khi đóng vai con gái nhân vật chính do Muro Tsuyoshi thủ vai trong phim My Daddy. Cô cũng từng tham gia các phim truyền hình như Picu và Shinhannin Flag 2, cùng bộ phim Nibiiro Chocolat Ville Biennale (2024).

Ngoài Ultraman Teo, Noa Nakada còn góp mặt trong phim điện ảnh Kanojo ni Attara, Yoroshiku to, dự kiến phát hành tại Nhật Bản ngày 4-12.

Đơn vị sản xuất cho biết bộ phim vẫn được công chiếu theo kế hoạch sau khi tham khảo ý kiến và nhận được sự đồng ý từ gia đình Noa Nakada.