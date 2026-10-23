Tài tử 'Top Gun' Tom Skerritt qua đời

Tom Skerritt có hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật - Ảnh: REUTERS

Theo Variety, tài tử Top Gun Tom Skerritt đã qua đời hôm 21-10, hưởng thọ 93 tuổi.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm, ông ghi dấu ấn qua nhiều phim điện ảnh và truyền hình, giành giải Emmy năm 1993 với vai cảnh sát trưởng Jimmy Brock trong Picket Fences.

Sự nghiệp trải dài 60 năm của tài tử Top Gun

Tom Skerritt sinh năm 1933 tại Detroit, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1951, ông nhập ngũ Không quân Hoa Kỳ và phục vụ trong 4 năm.

Trở về quê nhà, ông theo học ngành tiếng Anh tại Đại học Wayne State, sau đó chuyển đến Đại học California với định hướng trở thành biên kịch hoặc đạo diễn. Ông tham gia diễn xuất để vượt qua sự nhút nhát và dần nhận ra đây là cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế về quá trình làm phim.

Tom Skerrittra mắt điện ảnh với War Hunt (1962), phim lấy bối cảnh Chiến tranh Triều Tiên. Trong những năm 1960, ông liên tục xuất hiện trên truyền hình qua các chương trình như Gunsmoke, The Fugitive, Wagon Train và The Alfred Hitchcock Hour.

Tom Skerritt bắt đầu nổi tiếng sau phim hài chiến tranh MASH - Ảnh: IMDb

Bước ngoặt đến với Tom Skerritt khi ông tham gia phim hài chiến tranh MASH (1970) của đạo diễn Robert Altman. Ông đóng vai bác sĩ phẫu thuật Duke Forrest, một quân nhân có tính cách bất tuân kỷ luật nhưng giàu năng lực chuyên môn.

Đây trở thành một trong những phim ăn khách nhất năm đó, mở ra thêm nhiều cơ hội diễn xuất cho ông.

Tom Skerritt từng dành lời cảm ơn cho Robert Altman vì đã trao cho mình sự tự do sáng tạo nhân vật.

Trong những năm tiếp theo, nam diễn viên góp mặt ở nhiều thể loại, với các phim như Thieves Like Us (1974), The Turning Point (1977), Up in Smoke (1978) và Alien (1979).

Năm 1986, Tom Skerritt tiếp tục được khán giả biết đến rộng rãi qua Top Gun, trong vai Chỉ huy Mike "Viper" Metcalf, người hướng dẫn tại trường huấn luyện phi công chiến đấu tinh nhuệ.

Tạo hình của Tom Skerritt trong Top Gun - Ảnh: IMDb

Nhân vật của ông đóng vai trò như người cha đối với Maverick, do Tom Cruise thủ vai, đồng thời tiết lộ sự thật về cái chết anh dũng của cha Maverick.

Trong Picket Fences (1992-1996), ông vào vai cảnh sát trưởng Jimmy Brock tại thị trấn Rome, bang Wisconsin. Vai diễn giúp ông giành giải Emmy Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch năm 1993 và được đề cử năm 1994.

Năm 1992, ông tái hợp Robert Redford trong A River Runs Through It, chuyển thể từ tác phẩm của Norman Maclean. Ông vào vai mục sư John Maclean, người cha của hai nhân vật do Brad Pitt và Craig Sheffer đóng. Phim nhận 3 đề cử Oscar và giành giải Quay phim xuất sắc nhất.

Trong sự nghiệp hơn 60 năm, Tom Skerritt từng giành giải Emmy cùng nhiều đề cử SAG và Quả cầu vàng - Ảnh: IMDb

Bên cạnh diễn xuất, Tom Skerritt còn thành lập TheFilmSchool tại Seattle nhằm hỗ trợ thế hệ nhà làm phim trẻ.

Ông cũng đồng sáng lập Red Badge Project, tổ chức giúp các cựu chiến binh đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, lo âu và trầm cảm thông qua việc viết và chia sẻ trải nghiệm cá nhân.