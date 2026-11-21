Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Bùi Thanh Nhân (bìa trái); Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (thứ 2, từ trái sang); Thành ủy viên, Tổng Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM Lê Văn Minh (bìa phải) trao giải quán quân Bông lúa vàng 2026 cho Trần Trí Khang - Ảnh: LINH ĐOAN

Trí Khang là giọng ca được nhiều khán giả yêu mến từ giải Chuông vàng vọng cổ năm 2026 đến giải Bông lúa vàng 2026.

Trí Khang phát huy chất giọng ca xưa

Trí Khang là thí sinh rất đặc biệt. Anh có giọng ca mang hơi hướm cách hát cải lương xưa của nhiều tiền bối như Thanh Sang, Điền Tử Lang…

Bởi vậy, dù không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng Khang đã sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội.

Nếu trong giải Chuông vàng vọng cổ 2026 Khang phải dừng lại đầy nuối tiếc trong đêm chung kết 2, thì ở Bông lúa vàng 2026 anh đã "phục thù", giành giải quán quân một cách thuyết phục.

Anh thể hiện nhân vật ông Hai Hương trong trích đoạn cải lương kinh điển Đời cô Lựu. Trước phần thi của mình, Khang tâm sự anh sinh ra ở miền Trung, mảnh đất của tuồng, bài chòi. Vậy mà trong một lần được nghe tuồng Tô Ánh Nguyệt anh đâm mê cải lương và từ đó tập tành học hát cải lương.

Trong buổi thi chung kết Bông lúa vàng, khán giả yêu mến Khang khá lo ngại vì dù anh có chất giọng riêng, mùi mẫn, đầy tính u hoài, tự sự, nhưng khả năng diễn của Khang vẫn còn hạn chế.

Trí Khang chinh phục giám khảo với ông Hai Hương trong trích đoạn Đời cô Lựu - Video: LINH ĐOAN

Khán giả sợ nếu không chọn đúng vai Khang sẽ bị phân tâm và không thể hiện được tốt nhất ưu điểm của mình.

Trí Khang đã chọn một vai lão rất phù hợp chất giọng, phong thái của anh. Khang nói anh thần tượng cố nghệ sĩ Ba Vân với vai ông Hai Hương trong Đời cô Lựu. Vì vậy, anh mong muốn được một lần thể hiện lại nhân vật của người nghệ sĩ mình yêu quý.

Vai ông Hai Hương xuất phát từ ngưỡng mộ của người trẻ Trí Khang với tiền bối Ba Vân đã chinh phục được giám khảo, khán giả, giúp anh đạt giấc mơ chạm đến ngôi quán quân giải Bông lúa vàng.

Trí Khang thử sức với vai lão - Ảnh: LINH ĐOAN

Trí Khang nhận đến hai giải thưởng

Nhận xét về Trí Khang, nghệ sĩ Chí Tâm cho biết qua các phần thi giám khảo rất thương mến giọng ca và cách thể hiện của Khang.

Ông nói: "Ngày xưa cố nghệ sĩ Ba Vân với vai Hai Hương và Út Trà Ôn vai Võ Minh Thành đã lấy biết bao nhiêu nước mắt của người xem, thì hôm nay có vẻ Trí Khang cũng lấy được nước mắt của khán giả".

Đặng Hồng Trúc đoạt giải nhì với trích đoạn Liệt phụ kêu oan - Ảnh: LINH ĐOAN

Ông cho rằng Khang có giọng trầm ấm, nhịp nhàng tốt nhưng cần chú ý tinh tế trong từng chi tiết khi phối hợp cùng bạn diễn để tạo hiệu quả cao hơn cho lớp diễn.

Nghệ sĩ Thanh Hằng bày tỏ sự xúc động khi xem phần thi của Khang. "Tiêu chí của Bông lúa vàng mùa thứ 33 là giúp thí sinh, khán giả tìm hiểu về đờn ca tài tử, trong bài thi của mình em đã chọn rất khéo.

Có đến ba lớp Tây Thi mà em và phụ diễn Thái Hồng Thiện ca như bắp rang, nghe là khán giả hiểu câu chuyện xảy ra như thế nào.

Dù giọng em không bén, không cao ngút trời nhưng xử lý cách vô câu vọng cổ rất lạ, vế 2 xuống rất ngọt ngào, hò nhì xuất sắc.

Chúc mừng em đã chọn được tiết mục, vai diễn rất đặc biệt, rất ấn tượng, rất đúng với tiêu chí của giải thưởng Bông lúa vàng" - giám khảo Thanh Hằng hết lời khen ngợi Trí Khang.

Đặng Hồng Trúc thể hiện nhân vật bà Nguyễn Thị Tồn - Video: LINH ĐOAN

Với những lời khen ngợi đó, Trần Trí Khang đã giành số điểm cao nhất, 9,58 điểm, để đoạt ngôi quán quân Bông lúa vàng 2026, nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Ngoài chinh phục giám khảo chuyên môn, Khang cũng chinh phục hội đồng báo chí để nhận luôn giải Phong cách.

Đây là lần đầu tiên Bông lúa vàng có giải Phong cách. Thí sinh nhận giải là người có số phiếu bầu cao nhất từ các nhà báo chuyên viết mảng sân khấu của Trung ương và TP.HCM.

Chung kết Bông lúa vàng 2026 có 5 thí sinh tranh tài. Năm nay, bất ngờ khi có hai thí sinh bằng điểm sau giải nhất của Trí Khang. Hai thí sinh này cũng có phần điểm giọng hát bằng nhau nên ban tổ chức chọn thí sinh có điểm nhịp cao hơn để trao giải nhì. Giải nhì thuộc về Đặng Hồng Trúc với tiết mục Liệt phụ kêu oan. Nguyễn Trung Hậu năm nay chỉ mới 21 tuổi, ngậm ngùi nhận giải ba trong trích đoạn Con cò trắng. Hai giải khuyến khích được trao cho Huỳnh Văn Khánh và Nguyễn Thị Cua. Nguyễn Thị Cua cũng nhận được giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất.