Bạn trẻ TP.HCM đang trải nghiệm nền tảng Cộng đồng Văn hóa số tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: XUÂN TIẾN

Đáng chú ý, người dân khi tham gia các hoạt động văn hóa thực tế sẽ được ghi nhận hành trình thông qua "hộ chiếu số" kèm vật phẩm và điểm kinh nghiệm.

Chuyển dịch từ lưu trữ tĩnh sang tương tác động

Theo mô hình được giới thiệu, Cộng đồng Văn hóa Số TP.HCM hoạt động theo cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM giữ vai trò trực tiếp vận hành, còn Công ty cổ phần FANOS đảm nhiệm cung cấp hạ tầng kỹ thuật và công cụ tương tác trên ứng dụng cùng tên.

Nền tảng này được thiết kế như một kênh thông tin tập trung, giúp người dân thành phố dễ dàng cập nhật lịch trình các chương trình nghệ thuật, triển lãm, lễ hội, đồng thời duy trì sự kết nối với các nội dung hậu sự kiện.

Điểm nhấn công nghệ của mô hình là sự ra đời của Hộ chiếu Văn hóa số (Culture Pass). Thay vì tham gia một sự kiện văn hóa rồi kết thúc trải nghiệm tại chỗ, người dùng khi check-in và khám phá các không gian văn hóa sẽ được hệ thống ghi nhận dấu ấn cá nhân. Các hoạt động này được quy đổi thành điểm kinh nghiệm (XP) và các vật phẩm văn hóa số lưu trữ ngay trên nền tảng.

Cách làm này giúp "game hóa" trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa không gian thực tế và tương tác số, qua đó tạo thêm động lực để công chúng, đặc biệt là người trẻ, chủ động tìm hiểu các giá trị văn hóa của đô thị.

Ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch Công ty cổ phần FANOS - cho biết việc xây dựng hạ tầng công nghệ cho lĩnh vực văn hóa không chỉ dừng lại ở khâu lưu trữ hay số hóa tư liệu truyền thống.

Mục tiêu cốt lõi là mở rộng phương thức tiếp cận, biến các sự kiện trực tiếp thành những trải nghiệm có tính lan tỏa liên tục trên môi trường mạng, kết nối chặt chẽ giữa đơn vị tổ chức, nhà sáng tạo và người dân.

Đòn bẩy hạ tầng số cho mục tiêu 7,2% GRDP

Việc hình thành Cộng đồng Văn hóa Số TP.HCM diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp văn hóa đang khẳng định vai trò ngày càng rõ nét trong cơ cấu kinh tế của thành phố.

Theo số liệu được công bố tại sự kiện, nếu năm 2020 giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa chỉ chiếm 3,54% tổng GRDP TP.HCM, thì đến cuối năm 2025 tỉ trọng này đã tăng lên mức 5,7%.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh thu từ lĩnh vực này sẽ đóng góp trên 7,2% GRDP, từng bước trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn.

Để hiện thực hóa con số trên, bài toán đặt ra cho TP.HCM là phải xây dựng được một hạ tầng số đủ sức hút để tập hợp người dùng.

Thực tế triển khai bước đầu cho thấy việc đặt không gian văn hóa công cộng chung một hệ sinh thái với các hoạt động giải trí thương mại đang tạo ra hiệu ứng cộng hưởng tích cực.

Bên cạnh không gian văn hóa chung của thành phố, nền tảng này cũng bắt đầu thu hút các dự án sáng tạo và cộng đồng người hâm mộ quy mô lớn. Đơn cử, việc hợp tác với ca sĩ Jack - J97 để phát triển không gian kết nối chuyên biệt và khai thác tài sản trí tuệ (IP) từ vũ trụ nhân vật Sunbound đã nhanh chóng ghi nhận hơn 5.800 thành viên tham gia cùng hơn 23.600 lượt tương tác ngay ở bài đăng đầu tiên.

Dưới góc độ phát triển hệ sinh thái số, lưu lượng tương tác tự nhiên từ các cộng đồng âm nhạc, giải trí sẽ đóng vai trò như một "cửa ngõ" thu hút giới trẻ.

Khi đã quen thuộc với việc sử dụng ứng dụng và tích lũy điểm trên Hộ chiếu Văn hóa số, công chúng sẽ có thêm cơ hội tiếp cận tự nhiên với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống và các sự kiện cộng đồng khác do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM triển khai.