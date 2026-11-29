Tôi là công nhân của một công ty du lịch, trong dịp lễ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 vừa qua, tôi ở lại làm việc cho công ty, không nghỉ lễ. Vậy tôi được hưởng lương làm việc trong ngày nghỉ lễ này như thế nào?

Chị Hoàng Gia Tuyền, tỉnh Quảng Ngãi hỏi:

Luật gia Phạm Văn Chung (Sở Tư pháp Quảng Ngãi) trả lời về mức lương ngày nghỉ lễ:

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

Luật gia Phạm Văn Chung

c) Vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì khi người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Do đó, chị làm việc vào ngày nghỉ lễ thì ngoài được hưởng như bình thường thì chị còn được hưởng một khoản trợ cấp ít nhất bằng 300% lương ngày.

Có nghĩa là nếu chị làm việc vào ngày nghỉ lễ và ngày đó là ngày làm việc có hưởng lương thì chị có thể nhận được ít nhất bằng 400% lương ngày.

Lưu ý, đây là chưa tính phụ cấp nếu chị làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ vào ban đêm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019.