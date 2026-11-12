Đi làm ăn xa, 12 tháng không về có bị xóa thường trú?

Tôi rời quê lên thành phố làm việc đã hơn hai năm. Vì công việc bận rộn, tôi ít khi trở về, nhưng vẫn giữ nhà ở quê và chưa chuyển đăng ký thường trú đi nơi khác.

Gần đây, tôi có nghe nói người vắng mặt tại nơi thường trú quá lâu có thể bị xóa đăng ký thường trú. Điều này khiến tôi khá lo lắng. Có phải cứ 12 tháng không về là bị xóa thường trú.

Luật gia Ung Thị Xuân Hương (Chủ tịch Hội luật gia TP.HCM) trả lời:

Các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú được quy định tại Điều 24 Luật Cư trú năm 2020.

Luật gia Ung Thị Xuân Hương - Chủ tịch Hội luật gia TP.HCM

Theo nội dung bạn trình bày thì bạn chỉ bị xóa đăng ký thường trú khi vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên và đồng thời vi phạm cả hai điều kiện sau: Không đăng ký tạm trú tại nơi ở mới và không khai báo tạm vắng với cơ quan công an nơi thường trú.

Như vậy, không phải cứ vắng mặt 12 tháng trở lên là sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Do đó, dù bạn đã đi làm ăn xa hơn 2 năm, bạn sẽ không bị xóa thường trú nếu bạn đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc đã khai báo tạm vắng tại nơi thường trú.

Từ quy định của Luật Cư trú, để không bị xóa hộ khẩu thường trú, bạn cần chủ động thực hiện một trong các thủ tục sau:

Thứ nhất, bạn cần đăng ký tạm trú tại nơi ở mới. Khi bạn đến sinh sống, làm việc hoặc học tập tại một chỗ ở hợp pháp khác ngoài nơi thường trú từ 30 ngày trở lên thì cần đến công an xã, phường, đặc khu nơi đang thuê trọ hoặc ở nhờ để làm thủ tục.

Bạn cũng có thể tự thực hiện thủ tục trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Khi đã có tên trong hệ thống quản lý tạm trú tại nơi ở mới, bạn sẽ không bị xóa đăng ký thường trú dù vắng mặt bao lâu đi nữa.

Cách thứ hai là cần khai báo tạm vắng tại nơi thường trú. Nếu bạn đi làm ăn xa nhưng chưa có chỗ ở ổn định để đăng ký tạm trú thì đến cơ quan công an cấp xã nơi bạn đang đăng ký thường trú hoặc bạn cũng có thể tự thực hiện thủ tục trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an để thực hiện khai báo tạm vắng.

Với trường hợp của bạn hiện tại, để yên tâm, bạn có thể kiểm tra thông tin cư trú trên Ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID). Bạn đăng nhập vào ứng dụng VNeID để xem thông tin về tình trạng thường trú và tạm trú của mình.

Trường hợp nếu ứng dụng VNeID chưa thể hiện thì bạn cần thực hiện ngay thủ tục đăng ký tạm trú hoặc khai báo tạm vắng như đã nêu trên.

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