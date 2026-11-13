Đi giữa rừng cự thạch Carnac, nơi lịch sử, huyền thoại và đời sống Bretagne hòa vào đá

Từ một điểm dừng bên lối tham quan, những hàng menhir mở ra như một đội hình không có hồi kết

Giữa gần 3.000 menhir (những tảng đá lớn) có niên đại hàng nghìn năm, tôi đi từ choáng ngợp đến lặng người. Đá nơi đây không câm: chúng lưu giữ trí tuệ, niềm tin và những bí ẩn mà con người hôm nay vẫn chưa thể giải mã.

Carnac không bắt đầu bằng những viên đá

Carnac hiện ra trước mắt tôi như một thị trấn biển sáng sủa của Bretagne, với những ngôi nhà tường đá, mái dốc, ban công trắng và hàng cọ đứng bên lớp rêu phong, như những người lính canh giữ ký ức thời gian.

Ở Carnac, di sản tiền sử không nằm trong bảo tàng mà hiện diện ngay bên những tuyến đường, lối đi bộ, giữa các ngôi làng và trong nhịp sống thường ngày của người dân.

Chuyến tàu nhỏ đưa du khách qua các điểm di sản, nối thị trấn hôm nay với cảnh quan tiền sử

Khi cả cánh đồng đá đứng dậy

Con tàu đưa du khách tham quan di sản như một chuyến xuyên không về quá khứ. Đá. Rất nhiều đá! Cả một cánh rừng đá hiện ra trước mắt.

Một viên đá đứng riêng có thể là dấu mốc. Vài chục viên thành một cụm. Nhưng khi hàng trăm khối đá nhô lên khỏi nền cỏ vàng, xếp thành những hàng song song nối tiếp, thu nhỏ dần về phía chân trời, cảnh vật bỗng tựa một cánh đồng đã đứng dậy.

Người đi bộ trở nên bé nhỏ trước chiều rộng của một cánh đồng cự thạch Carnac

Ba cánh đồng đá Le Ménec, Kermario và Kerlescan là phần nổi tiếng nhất của quần thể, với khoảng 3.000 menhir trải rộng trên 40 ha, kéo dài hơn 4 km. Những hàng đá nối tiếp nhau, biến đổi theo địa hình và phông nền rừng cây. Sự lặp lại tưởng chừng đơn điệu ấy chỉ thực sự bộc lộ vẻ kỳ vĩ khi đứng giữa không gian.

Không có hai menhir nào hoàn toàn giống nhau: khối thấp, tròn, khối cao, mảnh, khối hơi nghiêng như đang bước tới. Bề mặt đá phủ địa y, hằn những vết nứt và sắc màu của nắng mưa, gió biển.

Dẫu biết chúng không phải tượng, tôi vẫn có cảm giác ba khối đá đứng cạnh nhau như ba chân dung đã bị thời gian xóa nhòa đường nét.

Mỗi menhir có một dáng đứng và lớp da đá riêng, như những chân dung không còn gương mặt

Những câu hỏi không lời đáp

Carnac dạy tôi chấp nhận những câu hỏi chưa có đáp án. Quần thể cự thạch Carnac và vùng vịnh Morbihan được dựng trong thời Đồ đá mới (khoảng 5000-2300 trước Công nguyên), trước cả những kim tự tháp lớn của Ai Cập. Không để lại chữ viết, những cộng đồng ấy khiến mọi lời giải hôm nay đều cần sự thận trọng, để ta không áp đặt hiện tại lên quá khứ.

Các nhà khảo cổ nhận thấy những hàng đá gắn với địa hình, nguồn nước, gò đất và kiến trúc mai táng. Một giả thuyết cho rằng chúng dẫn tới những không gian thiêng. Tuy nhiên, mục đích dựng đá và ý nghĩa tổng thể của cảnh quan vẫn chưa được UNESCO xác nhận.

Sự im lặng ấy nhắc ta về tri thức của người xưa. Việc chọn, vận chuyển và dựng đá đòi hỏi kỹ thuật, tổ chức lao động và niềm tin chung. Năm 2025, UNESCO ghi danh Carnac và vùng vịnh Morbihan vào Danh mục Di sản thế giới, ghi nhận những thành tựu của các cộng đồng Tây Âu thời Đồ đá mới.

Những khối đá lớn nhỏ cùng đứng trong một trật tự mà người hôm nay mới chỉ đọc được một phần

Đội quân của Saint-Cornély

Khoa học để lại khoảng trống, còn dân gian lấp khoảng trống ấy bằng một câu chuyện có trí nhớ và cảm xúc.

Baldaquin bằng granit hình vương miện trên cổng nhà thờ Saint-Cornély, dấu nối giữa huyền thoại và đời sống tín ngưỡng - Ảnh: tác giả

Theo truyền thuyết, Saint-Cornély bị quân La Mã truy đuổi đến Carnac. Bị dồn ra bờ biển, ông quay lại giơ tay, hóa cả đoàn quân thành đá.

Những khối cự thạch từ đó được gọi là binh sĩ của Saint-Cornély, mà linh hồn được tin là trở về trong đêm giông.

Tôi gặp lại truyền thuyết ấy tại nhà thờ Saint-Cornély, xây dựng chủ yếu vào thế kỷ 17, nổi bật với mái che granit hình vương miện trên cổng phía bắc, độc nhất ở Bretagne. Ông là vị thánh bảo hộ gia súc có sừng; lễ pardon mang tên ông từng thu hút đông đảo tín đồ trong vùng.

Truyền thuyết ấy không phải lịch sử khảo cổ: các menhir có trước thời La Mã hàng thiên niên kỷ.

Nhưng nó cho thấy người Carnac qua nhiều thế hệ không xem đá là vật vô tri. Họ đưa cự thạch vào ký ức cộng đồng, gắn chúng với đức tin, đạo đức và cả nỗi sợ trước bão tố.

"Linh hồn tượng đá" vì thế không chỉ thuộc về thời Đồ đá mới; nó còn được bồi thêm bởi mỗi thời đại đi qua.

Những ngôi làng sống cùng đá

Carnac nhắc tôi rằng di sản không chỉ sống nhờ niên đại, mà còn nhờ con người hôm nay. Trên lối tham quan, những gia đình dừng lại kể chuyện cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi tìm bóng râm, du khách tự nhiên hạ giọng khi đến gần những hàng đá.

Hàng rào và lối đi định sẵn buộc du khách đứng xa hơn, nhưng giúp bảo vệ đất, cỏ và địa y mong manh quanh chân menhir.

UNESCO cảnh báo cảnh quan này vẫn dễ tổn thương trước áp lực xây dựng, du lịch biển, biến đổi thảm thực vật và khí hậu.

Giữa nắng hè, những mảng dương xỉ chen dưới chân đá nhắc tôi rằng bảo tồn không chỉ là giữ menhir, mà còn giữ địa hình, tầm nhìn, dòng nước và thảm thực vật. Tách đá khỏi cảnh quan, ta giữ được cổ vật nhưng mất một phần câu chuyện.

Dương xỉ và cây rừng len giữa các hàng đá, nhắc rằng cảnh quan cũng là một phần của di sản

Carnac không chỉ có những cánh đồng đá. Cộng đồng Bretagne nơi đây vẫn gìn giữ tiếng địa phương, âm nhạc bagad, điệu nhảy và lễ fest-noz. Giữa nhịp sống thường ngày, người dân vừa sống cùng di sản, vừa gìn giữ nó cho thế hệ sau.

Trước khi rời Carnac, tôi ngoái nhìn những hàng menhir lần cuối. Giá trị nơi đây không chỉ nằm trong những khối đá, mà còn ở mối liên hệ giữa thiên nhiên, con người, huyền thoại và trách nhiệm bảo tồn.

Tôi rời đi mà không có lời giải, nhưng mang theo sự khiêm nhường trước những điều chưa biết. Bởi linh hồn của đá còn nằm trong những người dựng đá, kể chuyện, gìn giữ và những lữ khách biết lặng im để nghe thời gian đi qua.