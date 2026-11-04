Đi dép lê bị coi thường, mua luôn 3 chiếc Rolls-Royce, không dùng hết còn tặng bạn

Một trong những chiếc Rolls-Royce Phantom từng thuộc sở hữu của Shaquille O'Neal - Ảnh: Bring a Trailer

Trong thời kỳ đỉnh cao thi đấu cho Los Angeles Lakers, huyền thoại bóng rổ Shaquille O'Neal, thường được gọi là Shaq, từng có một quyết định mua xe gây chú ý. Ông chi tới 1,3 triệu USD (33,5 tỉ đồng, chưa tính phí lăn bánh) để mua cùng lúc 3 chiếc Rolls-Royce Phantom, chỉ vì muốn đáp trả thái độ của một nhân viên bán hàng.

Theo trang Autoblog, câu chuyện bắt đầu khi O'Neal cùng võ sĩ quyền Anh Mike Tyson ghé vào một showroom xe sang để giết thời gian. Khi đó, ngôi sao bóng rổ mặc quần thể thao và đi dép lê.

Trong lúc O'Neal hỏi giá những chiếc xe trưng bày, một nhân viên bán hàng tỏ thái độ thiếu tôn trọng. Người này gọi ông là "cậu nhóc" và đặt câu hỏi liệu ông có đủ tiền mua những chiếc xe đắt đỏ tại đây hay không.

Không hài lòng với cách đối xử, O'Neal bỏ qua nhân viên nói trên, trực tiếp tìm gặp quản lý showroom và quyết định mua ngay 3 chiếc Rolls-Royce Phantom sử dụng động cơ V12. Tổng số tiền ông chi lên tới 1,3 triệu USD.

Chi 1 triệu USD mua xe nhưng hiếm khi sử dụng

Theo Autoevolution, trước khi nhận xe, O'Neal đưa ra một yêu cầu đặc biệt: ghế lái của cả 3 chiếc Phantom phải được cố định lùi về phía sau xa nhất có thể.

Nguyên nhân xuất phát từ vóc dáng quá khổ của cựu ngôi sao bóng rổ. Với chiều cao hơn 2,1m, O'Neal thường gặp khó khăn khi ngồi sau vô lăng những chiếc ô tô có thiết kế tiêu chuẩn.

Trước đó, ông từng phải thực hiện những thay đổi lớn trên một chiếc Chevrolet Corvette, bao gồm kéo dài thân xe để có đủ không gian ngồi lái.

Tuy nhiên, ngay cả khi ghế lái được đẩy lùi sát vách ngăn khoang hành khách phía sau, 3 chiếc Rolls-Royce Phantom vẫn không đáp ứng được nhu cầu về khoảng để chân và không gian phía trên đầu của O'Neal.

Kết quả, những chiếc sedan siêu sang có giá hàng trăm nghìn USD gần như chỉ nằm trong garage và hiếm khi được ông sử dụng.

O'Neal sau đó thừa nhận việc mua cùng lúc 3 chiếc Phantom vì tức giận là một trong những quyết định tài chính ngớ ngẩn nhất cuộc đời mình.

Đáng nói, nhân viên bán hàng từng khiến ông khó chịu cuối cùng vẫn nhận được khoản hoa hồng lớn từ thương vụ bán 3 chiếc xe.

Dù đã thay đổi vị trí ghế lái, Rolls-Royce Phantom vẫn không đủ rộng rãi đối với vóc dáng của O'Neal - Ảnh: Bring a Trailer

Một trong 3 chiếc Rolls-Royce được đưa lên sàn đấu giá

Sau một thời gian sở hữu, O'Neal đã bán/chuyển nhượng cả 3 chiếc Phantom. Trong đó, một chiếc được ông tặng cho đồng đội LeBron James.

Một chiếc khác thuộc bộ ba Rolls-Royce mua trong lần ghé showroom nói trên hiện được rao bán đấu giá trên nền tảng Bring a Trailer.

Một trong 3 chiếc được mua trong cơn bốc đồng được đem đi bán đấu giá sau nhiều năm phủ bụi - Ảnh: Bring A Trailer

Ngoài Rolls-Royce, O'Neal còn được biết đến với bộ sưu tập ô tô đa dạng, gồm nhiều mẫu xe được chỉnh sửa để phù hợp với vóc dáng đặc biệt của mình.

Ông từng thực hiện những dự án độ xe khác thường, từ một chiếc thuyền máy mang thiết kế Chevrolet Impala đến một mẫu coupe chạy điện được cải tạo theo phong cách riêng.

Một dự án đáng chú ý khác là việc O'Neal phục chế chiếc xe có tên Kobe's Cruiser nhằm tưởng nhớ Kobe Bryant, người đồng đội cũ đã qua đời.

Dù sở hữu nhiều mẫu xe đắt tiền, thương vụ mua 3 chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá 1,3 triệu USD vẫn là một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất về thói quen mua sắm ô tô của cựu ngôi sao NBA.