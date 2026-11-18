Tượng thần khỉ Hanuman được trưng bày - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 18-11, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi (phường Cẩm Thành) tổ chức trưng bày, giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh năm 2026. Hơn 300 cổ vật ngàn năm được giới thiệu.

Điểm thu hút người xem là chuyên đề "Quảng Ngãi - Bí mật từ lòng đất", với hơn 300 hiện vật khảo cổ được phát hiện tại Lung Leng, hồ Nước Trong, Long Thạnh, Bình Châu và Sa Huỳnh.

Từ công cụ đá, đồ gốm, kim loại, trang sức đến những vật dụng sinh hoạt của cư dân cổ, các hiện vật gợi mở câu chuyện về đời sống con người trên vùng đất Quảng Ngãi qua nhiều thời kỳ.

Dấu tích văn hóa được tìm thấy từ miền núi, đồng bằng đến hải đảo, góp phần phác họa bức tranh lịch sử đa dạng của địa phương.

Những cổ vật có niên đại từ 2.000 đến 4.000 năm được trưng bày - Ảnh: TRẦN MAI

Đặc biệt, lần đầu tiên công chúng được tận mắt xem tượng thần khỉ Hanuman, tác phẩm điêu khắc đá thuộc nghệ thuật Champa, có niên đại khoảng thế kỷ 11 - 12.

Bức tượng được ông Dương Đình Lục, trú xã Vạn Tường, phát hiện khi đi câu cá tại vùng biển Vũng Buồn năm 2021. Tượng nằm dưới lớp cát ở vùng biển cách bờ khoảng 50m, độ sâu khoảng 4m.

Tượng thần khỉ Hanuman thu hút nhiều nhóm bạn trẻ ở các trường học - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Lục thuê xe cẩu trục vớt đưa tượng về nhà. Dù có người hỏi mua, ông không bán mà tự nguyện giao nộp cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh vào năm 2023 để phục vụ nghiên cứu, bảo tồn.

Ngày 16-9-2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định trao thưởng gần 93 triệu đồng cho ông vì đã giao nộp cổ vật quý.

Người dân đến xem những công cụ từ ngàn năm trước - Ảnh: TRẦN MAI

Cùng với cổ vật khảo cổ, không gian "Cổ vật tiêu biểu của các nhà sưu tập tỉnh Quảng Ngãi" giới thiệu những hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật được các cá nhân sưu tầm, gìn giữ.

Không chỉ xem hiện vật, khách đến bảo tàng còn có thể trực tiếp tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống như làm gốm Mỹ Thiện, nghề rèn của người Tơ Đră (Xơ Đăng), làm bánh sừng trâu của người Giẻ Triêng, nghề làm mạch nha Mộ Đức; thưởng thức trình diễn nhạc cụ dân tộc và khám phá ẩm thực địa phương.

Một đĩa cổ được trưng bày - Ảnh: TRẦN MAI

Không chỉ thu hút du khách, nhiều người dân cũng tranh thủ đến xem những cổ vật ngàn năm - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Phan Văn Hoàng - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi - cho biết hoạt động nhằm quảng bá những giá trị lịch sử, khảo cổ, nghệ thuật đặc sắc của địa phương, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Thông qua trưng bày và trình diễn, người dân, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa truyền thống, kết nối những giá trị từ quá khứ với đời sống hôm nay.