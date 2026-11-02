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Để học viên tập lái xe chạy sai làn đường, thầy dạy bị phạt

tác giả
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO

Một giáo viên dạy thực hành lái xe tại Quảng Trị bị lập biên bản, xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do để xe tập lái đi không đúng làn đường khi đang hướng dẫn học viên.

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Cảnh sát giao thông Quảng Trị làm việc với giáo viên dạy lái xe chạy sai làn đường - Ảnh: C.A.

Ngày 2-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác minh, làm rõ vi phạm của giáo viên dạy lái khi điều khiển xe tập lái 74A-143.xx đi sai làn đường, sau khi tiếp nhận hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội.

Theo đó, lúc 16h08 ngày 30-10, tại km63+200 quốc lộ 9, đoạn qua thôn Lương Lễ, xã Khe Sanh, ông L.V.T. (42 tuổi), giáo viên dạy thực hành lái xe của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp M.L., để học viên điều khiển xe tập lái đi không đúng làn đường trong lúc ông là người đang hướng dẫn học viên thực hành lái xe trên đường.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.V.T. về hành vi đi không đúng làn đường quy định.

Với vi phạm trên, ông T. đối diện mức phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Ngoài ra, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp M.L. đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật giáo viên này bằng hình thức khiển trách.

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Chiếc xe tập lái chạy sai làn đường - Ảnh: C.A.

Cảnh sát giao thông Quảng Trị khuyến cáo giáo viên dạy thực hành lái xe vi phạm luật giao thông không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn có thể tạo thói quen tham gia giao thông sai cho học viên. 

Đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm nêu gương của người trực tiếp đào tạo, hướng dẫn người học lái xe.

- Ảnh 3.Học viên lái xe tử vong khi đang tập chạy đường trường

Xe đầu kéo va chạm xe tập lái trên đường Hồ Chí Minh ở Lâm Đồng làm học viên tập lái xe tử vong, tài xế và giáo viên dạy lái bị thương phải nhập viện cấp cứu.

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    Chủ đề: nghị định 168 giáo viên dạy lái xe Quảng Trị vi phạm giao thông chạy sai làn đường

    Dòng sự kiện: Phạt vi phạm giao thông

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