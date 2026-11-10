Để được cấp điện, nước sinh hoạt trở lại, cơ sở vi phạm môi trường phải làm gì?

UBND xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Công ty Điện lực Bình Chánh thu hồi trạm biến áp tại cơ sở vi phạm môi trường - Ảnh: Xã Tân Vĩnh Lộc

Theo đại diện UBND xã Tân Vĩnh Lộc, một cơ sở vi phạm môi trường bị cắt điện, nước vẫn có thể được tái cấp điện nếu đáp ứng một số điều kiện.

Cụ thể theo vị đại diện này, căn cứ Khoản 6, Điều 6 Nghị quyết 57 của HĐND TP.HCM, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc công trình xây dựng được cấp điện, nước trở lại khi đã chấm dứt thực hiện hành vi vi phạm về môi trường, khắc phục vi phạm là nguyên nhân dẫn đến bị đình chỉ hoạt động hoặc thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả và được cơ quan quản lý có thẩm quyền kiểm tra, ghi nhận bằng biên bản.

Theo Nghị quyết 57 của HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định chấm dứt biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, còn đơn vị điện lực có trách nhiệm cấp điện trở lại trong 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định.

Tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành yêu cầu chấm dứt thực hiện hành vi vi phạm, dừng thi công công trình, không thực hiện các yêu cầu bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền phải chịu tất cả chi phí về việc ngừng, tạm dừng, cung cấp lại dịch vụ điện, nước, tái lập mặt đường (nếu có).

Thu hồi trạm biến áp tại cơ sở vi phạm môi trường tại xã Tân Vĩnh Lộc - Ảnh: Xã Tân Vĩnh Lộc

Trước đó, qua kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra UBND xã Tân Vĩnh Lộc xác định một công ty trên địa bàn chưa thực hiện đăng ký môi trường, không có hồ sơ phòng cháy chữa cháy, xả nước thải trực tiếp ra môi trường từ công đoạn xay rửa phế liệu; đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 14 tấn chất thải rắn.

Dù UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 73 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả, nhưng đến ngày 4-11 kiểm tra lại, cơ sở này tiếp tục hoạt động và đổ thải trái phép.

Ngày 5-11, UBND xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Công ty Điện lực Bình Chánh thu hồi trạm biến áp tại cơ sở này, căn cứ Nghị quyết 57 của HĐND TP.HCM về việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở vi phạm.

Cơ sở này thuộc trường hợp vi phạm quy định về thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải mà không chấm dứt hành vi vi phạm, không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Luật Phát triển đô thị đi vào đời sống Việc cắt điện, nước công trình vi phạm là một thẩm quyền mới và vượt trội được Luật Phát triển đô thị trao quyền cho HĐND TP.HCM ban hành để thực thi nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố với phạm vi áp dụng rộng. Tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND TP.HCM khóa XI diễn ra ngày 21 và 22-9, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết 57 về ban hành quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP. Theo đó, các nhóm công trình đang xây dựng, đang hoạt động (như nhà ở, cơ sở kinh doanh, dịch vụ...) vi phạm về quy hoạch, thiết kế, không có giấy phép, sai nội dung giấy phép; vi phạm phòng cháy chữa cháy, điều kiện về môi trường, không chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan chức năng... có thể bị áp dụng hình thức xử lý cắt điện, nước.