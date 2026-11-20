Tài năng trẻ Đầu Khương Duy đang có phong độ cao khi tham dự các giải cờ vua trực tuyến - Ảnh: FIDE

Chỉ một tuần sau khi gây tiếng vang lớn với chức vô địch tại Giải Freestyle Friday Championship 2026, "thần đồng" cờ vua Việt Nam Đầu Khương Duy tiếp tục chứng minh phong độ hủy diệt ở nội dung cờ siêu chớp (3 phút không cộng giây).

Trải qua 11 ván đấu đầy kịch tính, Đầu Khương Duy đạt thành tích bất bại và cán đích với 10 điểm (9 thắng, 2 hòa) - bỏ xa nhóm 4 kỳ thủ bám đuổi ngay phía sau 1 điểm.

Hành trình cán đích ở vị trí số 1 của kỳ thủ sinh năm 2011 trở nên ấn tượng khi Khương Duy lần lượt vượt qua hàng loạt Đại kiện tướng tên tuổi của làng cờ quốc tế như Sam Sevian, Zhamsaran Tsydypov, Shant Sargsyan và Sergey Drygalov.

Điểm nhấn thú vị của giải đấu diễn ra ở ván cuối cùng, khi Đầu Khương Duy chạm trán chính người đàn anh đồng hương là Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Hai kỳ thủ Việt Nam đã kết thúc ván đấu với kết quả hòa, vừa đủ để Khương Duy bảo toàn ngôi vô địch.

Bên cạnh phần thưởng 400 USD dành cho Đầu Khương Duy khi lần đầu vô địch Giải 3+0 Thursday, đêm thi đấu 19-11 cũng đánh dấu một ngày thành công của cờ vua Việt Nam tại giải đấu này.

Hai Đại kiện tướng của Việt Nam cũng góp mặt trong top đầu chung cuộc khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn cán đích ở vị trí thứ 5 và Lê Tuấn Minh xếp hạng 7.