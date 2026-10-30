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Đạp xe nhiều khiến đàn ông 'yếu sinh lý'?

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Đạp xe tốt cho tim mạch, sức bền và kiểm soát cân nặng. Nhưng một câu hỏi khiến không ít nam giới băn khoăn: ngồi trên yên xe quá lâu có ảnh hưởng đến "bản lĩnh đàn ông"?

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Nhiều người lo ngại đạp xe nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của đàn ông - Ảnh minh họa

Giới khoa học đã tranh luận về vấn đề này nhiều năm, khi ngày càng có nhiều lo ngại đàn ông sẽ bị ảnh hưởng sinh lý vì việc ngồi trên yên xe đạp quá lâu.

Nhiều nghiên cứu, cánh đàn ông vẫn âu lo

Trong công trình công bố năm 2026 trên tạp chí International Journal of Physical Activity and Health, các nhà khoa học thuộc Đại học Shihezi (Trung Quốc) xem xét 31 nghiên cứu. Tám nghiên cứu với 4.729 người đạp xe và 2.843 người không đạp xe được đưa vào phân tích gộp.

Kết quả không tìm thấy sự gia tăng có ý nghĩa thống kê về nguy cơ rối loạn cương dương ở người đạp xe. Tỉ số nguy cơ (risk ratio) là 1,16, tức nhóm đạp xe có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn nhóm không đạp 16% - con số không quá lớn.

Điều đó có nghĩa chưa đủ nhiều bằng chứng khẳng định đạp xe gây rối loạn cương, chứ không phải đã chứng minh môn thể thao này vô hại trong mọi tình huống.

Cần lưu ý công trình năm 2026 hiện được công bố dưới dạng tóm tắt, chưa phải báo cáo nghiên cứu đầy đủ.

Trước đó, một phân tích đăng trên Sexual Medicine Reviews năm 2021 lại đi đến kết quả đáng lo hơn. 

Từ dữ liệu của 3.330 người đạp xe và 1.524 người đối chứng, nhóm tác giả ghi nhận sau khi hiệu chỉnh tuổi và các bệnh lý đi kèm, nhóm đạp xe có odds (tỉ số giữa xác suất mắc và không mắc) bị rối loạn cương cao gấp hai lần. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh bằng chứng còn hạn chế và kết quả giữa các nghiên cứu không đồng nhất.

Ở chiều ngược lại, nghiên cứu đa quốc gia đăng trên The Journal of Urology năm 2018, phân tích dữ liệu của 3.932 nam giới, cho thấy người đạp xe không có chức năng tình dục kém hơn nhóm bơi lội hoặc chạy bộ. Dù vậy, người đạp xe có odds bị hẹp niệu đạo cao hơn. Vì thế, chưa thể quy mọi trục trặc sinh lý cho chiếc xe đạp.

Nguy cơ nằm ở chiếc yên?

Theo Viện An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Mỹ (NIOSH), thuộc CDC, yên truyền thống có thể tạo áp lực kéo dài lên đáy chậu, vùng mô mềm giữa cơ quan sinh dục và hậu môn. Áp lực này có thể chèn ép mạch máu, dây thần kinh, dẫn tới tê vùng sinh dục và có khả năng liên quan rối loạn cương.

Đạp xe nhiều có khiến đàn ông "yếu sinh lý"? - Ảnh 1.

Yên xe có thể gây tác động đáng kể đến khu vực nhạy cảm của nam giới - Ảnh minh họa

Một nghiên cứu trên cảnh sát Mỹ thường xuyên tuần tra bằng xe đạp cho thấy sau sáu tháng đổi sang yên không có phần mũi nhô ra phía trước, áp lực lên đáy chậu giảm 66%. 

Tỉ lệ người cho biết không bị tê vùng tiết niệu - sinh dục khi đạp xe tăng từ 27% lên 82%. Điểm đánh giá chức năng cương qua bảng hỏi cải thiện, dù phép đo cương dương ban đêm không ghi nhận thay đổi.

Tuy nhiên, cần phân biệt tê vùng sinh dục, rối loạn cương và vô sinh. Tê liên quan cảm giác hoặc chèn ép thần kinh; rối loạn cương là khó đạt hay duy trì độ cương để quan hệ tình dục; còn vô sinh liên quan khả năng sinh sản. 

Một tổng quan năm 2024 về vận động sức bền và chất lượng tinh dịch ghi nhận một số thay đổi ở người tập nặng, nhưng bằng chứng ít và chất lượng thấp, không thể suy ra người đạp xe phong trào dễ vô sinh.

Làm sao để đạp xe an toàn?

Một tổng quan khoa học về bảo vệ đáy chậu trên Cleveland Clinic cho thấy yên không mũi hoặc xe đạp nằm có thể giúp giảm áp lực tại vùng nhạy cảm. Việc thỉnh thoảng đứng lên bàn đạp để giải phóng áp lực cũng có cơ sở hỗ trợ, dù cần thêm bằng chứng.

Người chơi nên chọn xe, yên phù hợp vóc dáng; điều chỉnh ghi đông tránh dồn trọng lượng quá nhiều về phía trước; tăng quãng đường dần dần. Nếu bị tê, đau, cần dừng lại và điều chỉnh. Triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc kèm khó cương là lý do nên khám chuyên khoa nam học - tiết niệu.

Đạp xe nhiều có khiến đàn ông "yếu sinh lý"? - Ảnh 2.

Tác động của yên xe với khả năng sinh lý của nam giới - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Bác sĩ tiết niệu Petar Bajic, trong bài tư vấn của Cleveland Clinic, cho biết phần lớn trường hợp rối loạn cương liên quan đến vấn đề lưu thông máu, không đơn thuần vì vật chúng ta đang ngồi lên. Đái tháo đường, bệnh tim mạch, thuốc điều trị hay yếu tố tâm lý cũng có thể góp phần gây bệnh.

Như vậy, đạp xe không phải "kẻ thù" của bản lĩnh đàn ông. Quan trọng hơn số cây số chinh phục mỗi ngày là một tư thế phù hợp và khả năng lắng nghe cơ thể.

Đạp xe nhiều có khiến đàn ông "yếu sinh lý"? - Ảnh 5.Đến đi bộ cũng đau chân, vậy phải tập thể dục thế nào?

Muốn giảm cân, hoặc đơn giản là cho khỏe người bằng cách thức tập luyện đơn giản nhất, nhưng chỉ sau vài buổi đi bộ, bạn lại lâm vào tình cảnh đau chân, đau gối... Vậy rốt cuộc bạn phải tập thế nào?

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    Chủ đề: tình dục đạp xe yếu sinh lý cương dương đàn ông

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