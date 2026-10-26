Danh cầm Mischa Maisky: Có những nơi trả cát xê tiền tỉ vẫn không gật đầu, lại chọn Việt Nam

Mischa Maisky đã trình diễn tại hầu hết các trung tâm âm nhạc lớn trên thế giới (London, New York, Vienna, Berlin, Tokyo...) cùng các dàn nhạc giao hưởng hàng đầu như Vienna Philharmonic, Berlin Philharmonic, London Symphony Orchestra, Israel Philharmonic... - Ảnh: BTC



Mischa Maisky sang Việt Nam theo lời mời của nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân và diễn trong Cello Fundamento - chuỗi hòa nhạc cổ điển đi đến mùa thứ 13 do cô sáng lập và dẫn dắt. Sự kiện diễn ra tối 2-11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Cùng Maisky lên sân khấu ngoài Đinh Hoài Xuân còn có con gái ông - pianist Lily Maisky và nghệ sĩ violon Nicolas Dautricourt.

Mischa Maisky sang Việt Nam

Đinh Hoài Xuân chia sẻ, sinh hoạt âm nhạc cổ điển trong nước hiện rất sôi động. Đó là lý do cô muốn đưa những tên tuổi hàng đầu, thậm chí là huyền thoại thế giới về Việt Nam.

Nhân vật mở màn cho tham vọng đó chính là nghệ sĩ Mischa Maisky - người có tên trong top 10 nghệ sĩ cello tài danh mọi thời đại. Đáng nói, trong top 10 đó, chỉ còn hai người là Yo-Yo Ma và Maisky còn sống và vẫn còn biểu diễn.

Sinh thời, Rostropovich - một trong những nghệ sĩ cello vĩ đại nhất thế kỷ 20 - từng ca ngợi Maisky là "một trong những tài năng xuất sắc nhất của thế hệ nghệ sĩ cello trẻ. Lối chơi của Maisky kết hợp chất thơ và sự tinh tế tuyệt vời cùng kỹ thuật điêu luyện".

Hào nhoáng rực rỡ, thẳng thắn và luôn bất ngờ, Maisky mang đến một cảm xúc lãng mạn mãnh liệt và đầy năng lượng cho âm nhạc cổ điển ở các thời kỳ và phong cách.

Ông nổi tiếng với ngoại hình lãng tử, mái tóc bồng bềnh và thói quen mặc trang phục lụa thiết kế riêng (thay vì tuxedo truyền thống) khi biểu diễn để tối ưu hóa sự thoải mái cho cơ thể - Ảnh: plateamagazine



Thực tế, cách tiếp cận của ông đối với những tác phẩm của Bach từng gây ra không ít tranh cãi. Hoàn toàn không bận tâm, Maisky cho rằng Bach đã đi trước thời đại xa đến mức có lẽ ông đang phải giật mình dưới mồ khi thấy chúng ta cố gắng quay ngược thời gian về 300 năm trước.

Theo nghệ sĩ, bản chất Bach là một người đầy tính sáng tạo và thích thử nghiệm, nên ông sẽ phải kinh ngạc nếu nhìn thấy chúng ta đang tranh cãi với nhau về việc làm sao để chơi nhạc của ông cho đúng. Chẳng có một cách nào gọi là "đúng" cả.

Một trong những tiếng đàn cello có cá tính dễ nhận ra nhất thế giới. Ở Mischa Maisky, cello mang phẩm chất gần với giọng hát con người: mãnh liệt nhưng giàu chất thơ, tự do nhưng luôn sâu sắc.

Chính khả năng biến mỗi câu nhạc thành lời kể khiến ông trở thành tâm điểm đặc biệt của Cello Fundamento 13.

Mời Mischa Maisky không dễ

Đinh Hoài Xuân cũng là nghệ sĩ châu Á đầu tiên có cơ hội song tấu cello cùng Maisky. Liệu có phải vì cô là nhà tổ chức, trả cát xê nên mới được Maisky ưu tiên?

Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân - Ảnh: BTC

Nghệ sĩ cho biết với một người tầm cỡ như Maisky, nếu đề cập tới vấn đề thù lao thì vô cùng đắt. Đã có những nơi sẵn sàng trả thù lao lên tới tiền tỉ mà ông vẫn không gật đầu.

"Tôi không thể trả nổi nếu không có sự ưu ái đặc biệt ông dành cho tôi và Việt Nam", Đinh Hoài Xuân bày tỏ.

Cả hai từng gặp nhau khi cô còn tu nghiệp ở Romania. Lúc đó, nghệ sĩ đã nói với ông rằng một ngày nào đó sẽ mời ông đến Việt Nam.

Hai bên vẫn giữ liên lạc từ đó. Đinh Hoài Xuân cũng từng hai lần mời ông sang Việt Nam, nhưng mãi tới năm ngoái, ông mới sắp xếp được thời gian.

Ngoài sang biểu diễn, ông cũng dự định mang cả gia đình đi thăm vịnh Hạ Long.

Đinh Hoài Xuân tiết lộ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Cello Fundamento, nhạc mục không do cô phụ trách. Maisky sẽ đích thân chọn tác phẩm cho Cello Fundamento 13. Ông cũng xuất hiện ở tất cả các tiết mục từ đầu đến cuối chương trình. Ngoài Schubert, nhạc mục có cả những tác phẩm của Brahms, Schumann.